Cele mai amuzante bancuri despre chelneri. Ce răspuns primeşte un client când îl cheamă pe patron

1. – Doriţi cina?

– Ce pot să aleg?

– Da sau nu.



2. – Ce v-ar plăcea?, mă întreabă barmanul.

– Ce mi-ar plăcea?… Păi, o casă mai mare, bani mai mulţi şi o soţie mult mai frumoasă.

– Nu, zise barmanul calm, am vrut să zic: Ce doriţi?

– Îmi doresc să câştig la loterie, să moară soacra-mea şi copilul meu să se nască sănătos.

– Ce să fie?, accentuă barmanul, începând să-şi piardă răbdarea.

– Băiat sau fată, nu contează, îi spun.

– Domnule, strigă barmanul, enervat de-a dreptul, m-ai înţeles greşit, te-am întrebat doar: Ce vrei să bei?

– Aaa, îi zic, păi, de ce nu spui aşa?! Ce ai?

Barmanul se uită adânc în ochii mei şi îmi răspunde:

– Absolut nimic! Sunt perfect sanatos!



3. – Chelner! Supa mea e rece!

– Şi ce vă minunaţi aşa? Aţi comandat-o deja de o oră…



4. – Ce să vă aduc la desert, domnule?

– O cafea… Vezi să pui în ea nouă linguriţe de zahăr!

– Nu aş putea pune zece, ca să fie socoteala rotundă?, zice ironic chelnerul.

– Nu, las-o aşa, cu nouă linguriţe. Îmi place să fie puţin amară!



5. – Chelner, grătarul meu e tare ca o talpă de papuc!

– Dacă e aşa de tare, de ce nu aţi încercat să-l bateţi în cuie pe talpa papucului…

– Am încercat, dar s-au îndoit cuiele…



6. – Ospătar, aş vrea să stau de vorbă cu bucătarul. Mă interesează reţeta acestui sos.

– V-a plăcut atât de mult?

– Nu, doresc un clei pentru lipirea tapetului.



7. – Chelner, în ştrudelul cu mere nu este nici urmă de măr!

– Dar ce, în friptura vânătorească sunt vânători?…



8. – Chelner, unde e patronul?

– Lipseşte, domnule.

– Şi când se întoarce?

– Dacă se comportă bine, peste vreo doi ani!



9. La restaurantul La Nea Muscă:

– Chelner! Chelner! În jurul muştei mele e prea multă supă!…

10. - Ospătar, această bucată de carne crudă îndrăzneşti s-o numeşti friptură?

- Iertaţi-mă, domnule, dar eu sunt ospătar nu lingvist

Sursa: gluma.eu