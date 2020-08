Bugetarul care şi-a mânjit masca cu o înjurătură la adresa preşedintelui recidivează: „Să înceapă războiul m*ielor

Nadabaică a devenit protagonistul a nenumărate materiale de presă după ce a postat pe Facebook un mesaj plin de injurii la adresa preşedintelui ţării, Klaus Iohannis. În aceeaşi postare, el a povestit cum, acum câteva zile, a mers la un magazin cu o mască de protecţie pe faţă pe care scrisese mesajul „Iohannis, să-mi sugi p***”.

Într-o nouă ieşire publică pe reţeaua socială, casierul Primăriei din Valea Lupului îşi menţine limbajul vulgar şi explică de ce, din punctul său de vedere, reacţia sa nu ar fi deplasată.

Redăm, mai jos, parţial, mesajul bugetarului, în forma originală, mai puţin cenzura cuvintelor injurioase, care aparţine redacţiei.

Romanii s-au saturat de mu*** PNL-ului.. SA inceapa razboiul m****r, vad ca nu prea va place, nu? Ati dat m*** la un popor intreg dar cand e s-o luati voi ce>? Vomitati?„Bai ordinarilor, ne-am saturat de muia voastra, a venit randul vostru, poporul nu va mai rabda. Vai de mine si de mine cat de deranjat este Deep State-ul romanesc de sinonimul lui M*** PSD. Dar de ce domnilor sa fiti tocmai voi deranjati de "OPINIA POLITICA" sustinuta chiar de premaritul presedinte al altora, caci al Romaniei nu e.. Domnilor care sunteti deranjati, sinonimul m*** psd este suptul ..ulei, nu? Atunci daca voi penelistii si cei din umbra ati inpartit suptul ..ulei trei ani de zile, cand se intoarce propriul vostru ecou, nu mai e asa de confortabil? Eii n-am ce sa va fac, distrusilor, suportati opiniile politice si le sustineti in continuare cum ati facut pana acum.. Nu fiti curve.. Poporul vede..! Am ajuns vedeta pe la ziare , fara sa vreau, dar vor ele. Ei bine pot sa spun si sa le spun ca nimeni de pe fata pamantului cu poate interzice o dorinta a omului...”, a scris Cătălin Nadabaică.

El a mai scris că nu a jignit pe nimeni, ci doar şi-a exprimat o dorinţă în public, fapt care nu este interzis de nicio lege. „Când eram mai tânăr, eram înnebunit dupa Salma Hayek, acum nu, am o obsesie: Iohannis... Aveţi voi ceva împotrivă?”, a mai scris bugetarul.



Reamintim că după publicarea primului mesaj al lui Cătălin Nadabaică, viralizat pe Facebook, primarul comunei, Dumitru Mihăiluc, a declarat reporterului „Adevărul” că fiecare angajat are dreptul să posteze ce doreşte, în timpul liber.

