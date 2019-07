Asistatul social care a câştigat la Loto. Cum a reacţionat statul când a aflat de câştigul infim al unei mame

Mioara Jacotă a fost înştiinţată că figurează cu un venit de 500 de lei obţinut din jocurile de noroc, bani pe care însă nu i-a declarat, deşi avea această obligaţie, în calitate de asistat social.

Femeia a fost chemată la Direcţia de Asistenţă Socială din Iaşi pentru o discuţie, funcţionarii urmând să stabilească ce măsuri vor lua împotriva ieşencei. Aceasta este mama a şase copii, pe care îi creşte singură, într-o locuinţă socială de la Primărie.

„Am jucat la Loto pentru că a fost ziua unui copil şi am vrut să îi fac o surpriză. De banii câştigaţi le-am cumpărat cadouri de Sărbători, dulciuri. Când am depus dosarul de ajutor social la Primărie, nu mi s-a spus nimeni că dacă câştig la Loto trebuie să declar venitul. Am făcut o declaraţie că nu am alt venit în afară de alocaţia copiilor. După ce mi-am depus dosarul s-a nimerit să câştig la Loto. Am avut un noroc şi acum trebuie să plătesc din urmă şi mai mult“, ne-a spus Mioara-Maria Jacotă, fostă Răuţ.

„Până în acest moment, nu am luat nicio decizie. La finalul verificărilor, vom respecta ce spune legea în vigoare“, au precizat reprezentanţii Primăriei Iaşi. Cazul femeii nu e singular, alte 55 de persoane din Iaşi fiind în pericol să rămână fără ajutor social din cauza unor câştiguri din jocurile de noroc pe care nu le-au declarat.

„Ea a dat declaraţia că nu înregistreaza venituri înainte de a câştiga. În momentul în care a câştigat, probabil trebuia să înştiinţeze Direcţia Socială. Un lucru este clar: acestor oameni ar trebui să li se explice mult mai detaliat ce obligaţii le revin, nimeni nu stă să le dea suficiente detalii pentru a-i feri de astfel de situaţii“, a declarat Ciprian Mitoşeriu, avocatul femeii.

