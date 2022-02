Andrei Florescu, fondator Atelierul de Stil: „Trebuie să te îmbraci bine, pentru tine, nu cu branduri şi logouri la vedere. Fiecare are matricea sa personală“

Culoarea anului 2022 a fost deja anunţată de Pantone Color Institute, multe dintre evenimentele din anii precedenţi au fost reprogramate pentru 2022, iar viitorii miri se pregătesc de nuntă.

Cum marcăm acest eveniment din punct de vedere vestimentar, care sunt cele mai mari greşeli pe care le fac bărbaţii când îşi aleg un costum, dar şi cum putem ieşi din anonimat ne spune Andrei Florescu, ieşeanul care a intrat în lumea modei din dorinţa de a-şi găsi costumul perfect.

„Weekend Adevărul“: Cine este Andrei Florescu?

Andrei Florescu: Este un băiat care a început activitatea asta acum vreo 15 ani. Înainte am lucrat într-o multinaţională, într-un domeniu foarte frumos, care necesita să fiu la costum. Şi pentru că eram foarte slab, nu-mi găseam – din punct de vedere al croiului, toate costumele se făceau regular. O colegă de-ale mele, Dana Naidin, mi-a zis să merg la Focşani, că acolo este o fabrică şi am şanse să-mi găsesc costum. Acolo am găsit, într-adevăr, ce voiam. Era un croi italienesc. Primul costum pe care l-am avut a fost un costum Cerruti. Ani mai târziu, am reuşit să-l şi cunosc pe Nino Cerruti, la o petrecere privată la care ne-au invitat ei, pentru că noi lucrăm foarte mult cu Cerruti.

- Deci aţi fost la Focşani pentru un costum, dar cum aţi ajuns să aveţi propriul atelier?

Da, aşa începe povestea Atelierului de Stil. M-am împrietenit cu o doamnă de acolo şi am început să mă îmbrac aşa, în costumele realizate la Focşani. Ideea este că piaţa a venit la mine. Îmbrăcându-mă diferit faţă de ce se afla atunci pe piaţa românească şi mergând în nişte colectivităţi destul de mari – eram în jur 20-30 de agenţi de vânzări, reprezentanţi medicali –, am atras atenţia şi toţi mă întrebau de unde am hainele. În felul acesta, s-a născut ideea de a face ceva pentru ei, de a-i face să arate mult mai bine. Aşa a fost începutul: i-am adus unui coleg un outfit. Am început cu prieteni, colegi. Ei s-au căsătorit şi a venit şi piaţa de evenimente la noi.

- Cum a fost 2021 pentru Atelierul de Stil?

Am avut în jur de 300 de costume pe comandă, aproape în fiecare zi câte unul. Acolo vrem să şi ajungem, să-i creăm omului un stil personal. E posibil să vină cineva şi să spună: „Mie-mi place culoarea verde“. E posibil să nu-i stea bine cu verde, pentru că are matricea lui personală.

- Cum ar trebui să arate bărbatul ca să-i stea bine cu verde?

La un brunet, dar şi la un blond merge verdele – la extreme adică. Eu mă uit la ten, la mâini, la umeri. Toţi rămân uimiţi de faptul că le ştiu mărimea. Îmi dau seama de mărime după umeri prima dată. Este vorba de experienţă. Am învăţat să citesc umerii şi talia.

Andrei Florescu şi Nino Cerruti FOTO Arhiva personală a lui Andrei Florescu