Acuzaţii grave într-un spital din Iaşi: pacient legat de pat şi lăsat fără apă. Ce spun medicii

Familia lui Mihai Ghinghiloschi a povestit pentru Ziarul de Iaşi că bărbatul internat la Spitalul de Neurochirurgie ar fi prezentat vânătăi la mâini şi la picioare din cauza că ar fi fost legat de pat în timpul tratamentului. Totul ar fi pornit de la un accident în care bărbatul de 78 de ani a fost implicat, săptămâna trecută. Lovit la cap, acesta a ajuns la spitalul de Neurochirurgie.





„Ne-au zis atunci că trebuie să mai stea pentru supraveghere. Fratele meu a stat cu el, a aşteptat să îşi revină, era conştient, vorbea, chiar a şi mâncat. A stat până a doua zi cu el, iar când a venit acasă, a luat numărul cuiva din salon ca să putem să ştim de el. Când l-am sunat pe băiatul respectiv, ne-a zis că l-au mutat“, a povestit Maria Ghinghiloschi, fiica acestuia, pentru aceeaşi sursă.

Femeia a mai spus că, după ce a aflat că tatăl său a fost mutat într-un alt salon şi pentru că nu mai ştiau nimic despre el, a venit la Iaşi împreună cu alte rude. L-ar fi găsit într-un alt salon, legat de pat de mâini, iar atunci când au întrebat personalul medical de ce s-a procedat astfel, li s-ar fi spus că „este pentru binele său“.

„Când am intrat în salon, efectiv m-am îngrozit, tata era pe un pat, legat foarte, foarte strâns, cu amândouă mâinile de fierul de la pat şi cu un cearşaf peste piept, prins de subsuori, legat undeva sus. Picioarele le avea dezlegate atunci, dar are urme cum a fost legat foarte strâns. Era cumva răstignit. Am întrebat de ce au făcut asta şi mi-au zis că era violent, că a vrut să se arunce pe geam, că era beat. O spun sincer că el nu se putea ridica din pat, este foarte slăbit, trebuie inclusiv acum să îl ajutăm să se ridice, nu avea putere să facă nimic, iar el este un om al credinţei, asta ştiu sigur“, a mai spus fiica bărbatului.

Maria Ghinghiloschi mai spune că, atunci când a ajuns la spital, tatăl său nu se putea opri din plâns, susţinând că nici măcar o gură de apă nu a primit, deşi a stat legat de pat ore întregi.

Reprezentanţii Spitalului de Neurochirurgie susţin, pentru aceeaşi sursă, că imobilizarea pacienţilor se face conform unui protocol. „Conform unui protocol, contenţia se face pentru o perioadă scurtă de timp, minute, ore şi probabil că membrii familiei au ajuns acolo când era în acea perioadă. Asistenta nu poate să stea mereu acolo, dacă pacientul se agită şi cade din pat noi suntem vinovaţi. Asistenta are de văzut alţi pacienţi, de dus analizele în altă parte, duce bolnavii la explorări, munca nu înseamnă să stai 24 din 24 în salon“, a precizat dr. Florin Grămadă, medic primar neurochirurg şi purtător de cuvânt al spitalului.

Unitatea medicală a început o anchetă, iar familia intenţionează să meargă la un medic legist pentru o expertiză medico-legală.