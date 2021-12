Activistul Cristian Dide, plasat sub control judiciar. Protest în faţa Palatului de Justiţie din Iaşi

Dide este acuzat că ar fi cumpărat canabis din ţară şi din străinătate, pe care l-ar fi trimis apoi la DIICOT, sub formă de protest.

Mai multe persoane s-au adunat în ziua apelului în faţa Palatului de Justiţie din Iaşi, pentru a cere eliberarea lui Cristian Dide.

„Libertate! Cine-ar fi crezut că ziua în care se împlinesc 32 de ani de la Revolutie mă va prinde în stradă participând la un mini-protest pentru eliberarea unui "traficant de droguri"? Nici măcar eu! Dar aceasta e situaţia absurdă în care te aduce uneori justiţia din România. Este şi cazul activistului civic Cristian-Mihai Dide, care a petrecut deja in arest 30 de zile pentru simplul fapt că a trimis pe adresa DIICOT, în mod ostentativ si demonstrativ, două colete care conţineau, printre altele, o cantitate infimă de canabis, legală în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeana dar ilegala in Romania.

In atare conditii, chiar daca in sensul strict si in litera legii putem vorbi de un caz penal, in spiritul legii nu putem vorbi decat de o actiune de protest. Asa incat arestarea lui Dide pentru o asemenea fapta mi se pare un abuz strigator la cer. Da, se putea cerceta ceea ce s-a intamplat, se putea vedea daca e cazul unei trimiteri in judecata, dar nu bagi in arest preventiv, justificand ca e un mare pericol social, un om care trimite doua pachete inofensive ca forma de protest”, a scris Sorin Simon, unul dintre protestatari, pe pagina sa de Facebook.