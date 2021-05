În căutarea familiei care a abandonat-o. Întoarsă în România după 22 de ani, a primit o veste teribilă FOTO

GALERIE FOTO

O tânără în vârstă de 29 de ani, din judeţul Iaşi, dar stabilită în Italia, nu şi-a cunoscut niciodată părinţii, fiind abandonată la naştere de către mama sa, la maternitate.

Maria Emanuela a aflat la vârsta de 8 ani că a fost adoptată de către o familie de italieni, iar în urmă cu şapte ani a venit în România, în căutarea părinţilor biologici.

„Aveam doar 8 ani când am aflat că sunt adoptată. Când am împlinit 20 de ani, mi s-a dat o scrisoare pe care mama o lăsase la spital şi buletinul ei. Am fost în România în urmă cu 7 ani să îmi caut mama, dar nu am avut nicio veste despre ea. Când m-am întors din România am continuat să îmi caut mama şi am făcut primul anunţ pe Facebook cu speranţa că o să vadă mai multe persoane şi o să crească şansele de a o găsi. În urma anunţului mi-am găsit un frate, care atunci avea 16 ani, şi el a fost abandonat, şi o altă soră, care a avut aceeaşi soartă”, a povestit Maria, pentru bzi.ro.

După îndelungi căutări, Maria a primit o veste teribilă. Ea a aflat de la o mătuşă găsită prin intermediul reţelelor de socializare că mama sa a decedat în anul 2012, chiar în Italia.

„Mama era la aproape 1.600 de kilometri de mine şi eu nu ştiam. Sora mamei mi-a trimis certificatul de deces. Mi-am dorit foarte mult să o cunosc şi am sperat mereu să o văd şi nu o judec pentru ce a făcut. În timpul când o căutam pe mama, îl căutam şi pe tata, iar acum mi-a rămas doar el. A rămas singura speranţă că măcar pe el îl voi găsi. Despre el nu ştiu foarte multe detalii. Am doar câteva poze cu mama, pe care mi le-au dat în copilărie şi o poză cu bunicii mei. Am vorbit de câteva ori cu părinţii mamei mele, dar spun că nu îl cunosc pe tata. Eu până la 19 ani am locuit în Veneţia alături de familia mea adoptivă, iar din 2014 m-am mutat în Roma. Ţin legătura cu părinţii mei adoptivi”, a mai spus tânăra, pentru sursa citată.

Maria lucrează acum la Roma, ca infirmieră la Spitalul San Carlo di Nancy şi are un copil, în vârstă de 5 ani.