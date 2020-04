Coronavirus în judeţul Hunedoara. Încă un deces: Mircea Zidărescu, de 47 de ani, internat cu o boală gravă

Unul dintre cei mai tineri pacienţi decedaţi în judeţul Hunedoara, diagnosticaţi şi cu coronavirus, a fost Mircea Zidărescu, în vârstă de 47 de ani.



Bărbatul a murit la spitalul din Hunedoara. El suferea şi de o boală autoimună gravă, cu debut recent.



„Astăzi, încă un cunoscut de-al meu a murit de COVID. Era şef serviciu la AJEPIS Hunedoara. Asistent social, activist pentru drepturile omului, doctor în sociologie şi un tip fain. După 10 zile de luptă cu boala la terapie intensivă, corpul lui Zidarescu Mircea a cedat. Dumnezeu să aibă grijă de sufletul lui şi să dea putere familiei să treacă peste aceasta durere! E al patrulea om pe care îl cunoşteam cu care nu o să mai am ocazia să schimb idei şi gânduri din cauza acestui virus. Scuzaţi-mă că nu rezonez cu cei care nu înţeleg că trebuie să stăm acasă. Prietenii mei, care nu mai sunt acum intre noi, ar fi putut să fie in mijlocul familiilor lor şi acum dacă am fi respectat cu toţii regulile. Mulţi alţii vor fi în viaţă dacă o vom face de acum înainte!”,a fost mesajul transmis de sociologul Gelu Duminică, pe pagina sa de Facebook.



Mircea Zidărescu lucra la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara. Hunedoreanul a fost autor al mai multor studii de sociologie având ca temă relaţiile interetnice din mediul rural, sărăcia în comunităţile de rromi, combaterea absenteismului şcolar şi a delincvenţei juvenile.

Cel puţin 33 de oameni, diagnosticaţi cu afecţiuni grave, dar şi cu coronavirus, au murit în judeţul Hunedoara.

