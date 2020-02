Decizie surprinzătoare a primarului din Haţeg, după două mandate consecutive. Ce le-a spus oamenilor

Primarul oraşului Haţeg, Marcel Goia, i-a luat prin surprindere pe localnici după ce a anunţat că nu mai candidează la un nou mandat. Marcel Goia este primar al oraşului Haţeg din anul 2012, după ce a condus Poliţia Haţeg. La finalul celui de-al doilea mandat, a decis să renunţe la o nouă candidatură. Şi-a intenţia printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Dragi hategani, am luat decizia, la începutul anului 2020, de a nu mai candida la primăria oraşului Haţeg, iar în această seară, în urma unui sondaj, am stabilit candidatul PNL pentru funcţia de primar, în persoana domnului Adrian Puscas. Eu il voi susţine cu toată forţa, în campania care va urma si am incredere ca va continua proiectele noastre”, a informat primarul.



Marcel Goia va candida pentru un mandat de consilier judeţean.

