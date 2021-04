Cât câştigă cei mai bine plătiţi bugetari din Consiliul Judeţean Hunedoara. Lista salariilor

Consiliul Judeţean Hunedoara a publicat lista salariilor pe care le primesc conducerea şi angajaţii instituţiei. O parte dintre veniturile acestora, respectiv valoarea unor indemnizaţii pentru accesarea fondurilro europene, au fost majorate. Lista salariilor este publicată două ori pe an, la sfârşitul lunii martie şi în luna septembrie.



Conform documentelor puse la dispoziţie de Consiliul Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor are un salariu de 18.720 de lei, la care se adaugă o indemnizaţie de 4.680 de lei, pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabil. Vicepreşedinţii Alin Ţambă şi Ion Bădin au salarii de bază de câte 16.640 de lei, la care se adaugă venituri de câte 4.160 de lei, pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene. Costel Avram, administratorul public al judeţului, are un salariu de bază de 20.700 lei, la care se adaugă indemnizaţia de hrană în valoare de 347 de lei.



Secretarul judeţului Hunedoara are un salariu de 15.860 de lei, plus indemnizaţia de hrană de 347 de lei, arhitectul şef primeşte un salariu de bază de 14.140 de lei, la care se adaugă indemnizaţia de hrană de 347 de lei şi cea pentru implementarea proiectelor europene, de 2.153 de lei.



Directorii executivi din cadrul CJ Hunedoara au salarii de bază de 13.460 de lei, la care se adaugă indemnizaţii de peste circa 3.000 de lei, şefii de servicii din cadrul instituţiei primesc salarii de bază de până la 11.860 de lei, plus indemnizaţii, consilierii au salarii de bază între 4.500 şi peste 9.000 de lei, muncitorii calificaţi şi şoferii primesc salarii de bază de până la 4.933 de lei la care se adaugă indemnizaţiile de harnă. Cele mai mici salarii le au îngrijitorii de la CJ Hunedoara: 3.344 lei – salariul de bază şi indemnizaţia de 347 de lei.



Au fost majorate în acest an cu 25 la sută indemnizaţiile lunare ale preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consililui judeţean, pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, se arată în documentul instituţiei.

