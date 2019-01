Avram Iancu, cu un nou mesaj înţepător pentru colegul maghiar, după scandalul saniei. Cum le-a mulţumit românilor

După scandalul cu colegul său de etnie maghiară, acuzat că l-a lăsat fără sania dată pentru a participa la ultramaratonul arctic, Avram Iancu a primit o nouă sanie, de la „români”, potrivit mesajului acestuia, care a stârnit din nou controverse.

Maratonistul Avram Iancu a fost lăsat fără sania împrumutată de la colegul său, Levente Polgar, şi l-a acuzat pe acesta că „l-a mai înjunghiat o dată, pe la spate, pe Avram Iancu”. După controversele stârnite, românul a primit o nouă sanie, însă nu a scăpat de critici. „A sosit noua sanie! Da prieteni, după ce am petrecut două jumătăţi de zi cărând în spate un rucsac incomod, a sosit noua sanie! Mulţumesc celor de la Padurea Copiilor pentru reacţia imediată şi pentru darul făcut din inimă. Mulţumesc românilor (R O M Â N I L O R ) pentru solidaritate! Am pierdut ore preţioase! Încerc sa recuperez. Doamne ajută!”, a scris Avram Iancu. Postarea sa a stârnit numeroase reacţii pe pagina sa de Facebook. Multe au fost de încurajare, însă nici criticile nu l-au ocolit.

„Era imposibil să nu primeşti ajutor din partea semenilor tăi... Forţă şi determinare pe mai departe. Vezi... nu eşti singur! Românii sunt lângă tine”, i-a scris unul dintre fani. „Încape mult şovinism în noua sanie”, a comentat un alt internaut. „Eu aveam o sanie! Şi m-am trezit într-un scandal, văzându-mi, cuminţel, de drum!”, a comentat Avram Iancu.

„L-a înjunghiat încă o dată pe Avram Iancu”

Avram Iancu a stârnit numeroase controverse după ce a dezvăluit pe Facebook că a rămas fără sania cu care participa la o cursă între Petroşani şi Constanţa, în pregătirea ultramaratonului arctic de la Polul Nord, la care s-a înscris. Şi-a acuzat dur colegul etnic maghiar, Levente Polgar, care i-a luat înapoi sania împrumutată pentru ultramaraton, chiar în timpul cursei. „Un <<om>> care se dovedeşte că este un câine şi nu un om a venit şi mi-a luat sania pe care mi-a împrumut-o pentru 6633. (…) Uite că ai mai înjunghiat o dată pe la spate pe Avram Iancu! M-ai lăsat ca un câine, la marginea drumului, noaptea cu 30 de kile de acareturi. Să-ţi fie ruşine Levente Polgar!”, a scris Avram Iancu.

Sportivul Levente Polgar, care este şi etnic maghiar şi fost participant la ultramaratonul arctic, s-a declarat întristat de remarcile lui Avram Iancu. „Am fost insultat şi calomniat de colegul meu în public, care a recunoscut că sania nu i-am dat-o pentru Constanţa, dar cu toate acestea m-a făcut ”câine şi nu om”, a zis că ”actele” mele sunt ”josnice”, ”gestul” meu este ”incalificabil”, mi-a transmis să-mi fie ruşine etc. Cred că am fost discriminat în public de colegul meu care a scris: ”Uite că ai mai înjunghiat odată pe la spate. Pe Avram Iancu!”, cu referire fină la faptul că eu sunt ungur, iar el, Iancu Marius-Avram, l-ar întruchipa pe marele erou român Avram Iancu, cu care nu are nicio legătură, în afară de numele de familie şi o parte din prenume. Pentru conduita ta faţă de mine, un etnic minoritar, persoană cu handicap, îţi spun: ”Nu fi mârlan, Marius-Avram !”, a precizat Levente Polgar.

