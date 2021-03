Un cioban îşi vinde turma şi se lasă de meserie deoarece primarul refuză să-i dea păşune: „Plec în Germania“

Nicuşor Postolache deţine în ferma sa din localitatea Ţepu 250 de oi. El spune că a mers la Primărie, în nenumărate rânduri, în ultimii doi ani, să ceară păşune, însă degeaba. Fermierul este convins că primarul este supărat pe el pentru că nu l-a votat la alegerile locale din septembrie anul trecut.

”De doi ani merg la Primărie şi cer să mi se dea păşune. Am 250 de oi şi nu mai am cu ce să le hrănesc. Am cerut 10-15 hectare să le închiriez, plătesc, dar nu degeaba. Nu se poate ca alţi crescători de animale să aibă acest drept, iar eu nu. Păşunile sunt ale Primăriei, deci ale oamenilor. Primarul le dă cui vrea el. Pe mine m-a dat afară de fiecare dată, pentru că nu l-am votat”, acuză fermierul.

Nemulţumit că nu mai are cu ce plăti furajele şi din cauza datoriilor pe care le are, acesta a anunţat că aşteaptă Paştele să vândă mieii şi oile din fermă, iar apoi va pleca să muncească în străinătate.

„Eu am mai fost la muncă afară, în Germania. Tot la oi am lucrat câţiva ani. Am făcut bani acolo, am venit acasă şi mi-am făcut propria fermă. Dar văd că nu se leagă nimic aici. Fără păşune nu pot supravieţui. Nici eu, nici animalele. Dacă nu rezolv ceva în ceasul al 12 lea, vând tot şi plec. Nu mi-e ruşine de muncă”, spune supărat fermierul.

Primarul comunei Ţepu, Călin Rugină, spune că i-ar da fermierului păşune, însă nu are de unde. Mai mult, acesta susţine că nu dă păşunile din sat „pe culoare politică”.

„De unde să-i dau? Păşunea la Ţepu este concesionată, închiriată la toţi fermierii din Ţepu. Contract care este valabil 10 ani, eu ce să fac să-l reziliez? Eu sunt prea bătrân ca să fac chestii din astea. Avem 300 de hectare şi toată este închiriată. Contractul mai are patru ani. Nu am nicio posibilitate să reziliez contractul. Să-mi spună unde este păşune şi îi dau. Toată păşunea din comună este închiriată. Eu nu dau păşune pe culoare politică. Toţi fermierii vor mai mult, dar de unde să le dau dacă nu este? Ştiţi cum e vorba aia: poţi să le dai de luni până vineri mâncare, dacă sâmbătă nu le dai, nu mai eşti bun”, ne-a declarat primarul Rugină.

Comuna Ţepu are o suprafaţă de 300 de hectare. Pentru fiecare hectar închiriat un fermier plăteşte 100 de lei, la care se adaugă impozitele anuale.

