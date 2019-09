Surpriză mare pentru copiii prezenţi la hramul unei mănăstiri: preoţii au dăruit zeci de ghiozdane echipate pentru şcoală

La praznicul Naşterii Maicii Domnului, Mănăstirea Cudalbi din judeţul Galaţi, important centru de viaţă duhovnicească din Câmpia Covurluiului, şi-a sărbătorit hramul.

Cu această ocazie, noua troiţă, amplasată la intersecţia Drumului Judeţean 251 cu drumul de acces către mănăstirea închinată Maicii Domnului de la Cudalbi, a fost sfinţită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Troiţa care a primit ca ocrotitori pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi pe Sfânta Muceniţă Marcela a fost ridicată cu sprijinul unor buni credincioşi din municipiul Tecuci.

Întrucât în vara acestui an, biserica mare a mănăstirii a fost înzestrată cu patru clopote noi, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian le-a sfinţit astăzi, evidenţiind cu acest prilej semnificaţia, rostul şi utilitatea clopotelor în cultul nostru ortodox.

În continuare, ierarhul Dunării de Jos a săvârşit Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat în curtea interioară a mănăstirii, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa autorităţilor locale şi a numeroşi credincioşi, care au putut admira frumuseţea sfântului locaş, ridicat în stil ştefanian şi împodobit cu mozaicuri exterioare.

La momentul cuvenit, foarte mulţi copii însoţiţi de părinţii lor au primit Sfânta Împărtăşanie. La chinonic, un tânăr de numai 11 ani din municipiul Galaţi, cu o voce plină de sensibilitate a interpretat pricesne şi cântece închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

În cuvântul de învăţătură, chiriarhul Dunării de Jos a vorbit despre această mare sărbătoare de la începutul anului bisericesc închinată Maicii Domnului, dar şi despre ajutorul pe care îl primim de la Bunul Dumnezeu prin mijlocirile ei.

De asemenea, ierarhul a vorbit celor prezenţi şi despre evenimentele care s-au petrecut astăzi în mănăstirea de la Cudalbi, la praznicul Naşterii Maicii Domnului.

„Astăzi, în Sfânta Mănăstire ‹‹Naşterea Maicii Domnului›› de la Cudalbi, am participat cu bucurie la mai multe evenimente. Mai întâi am sfinţit o frumuseţe de troiţă, ‹‹Portăriţa›› – Maica Domnului, poarta de intrare de la Cudalbi spre locul mănăstirii, apoi am sfinţit armonioasele clopote aşezate pentru a ajuta mănăstirea să ne cheme pe toţi la rugăciune pentru cei ce au plecat dintre noi şi să fie folosite atunci când grindina, fulgerele şi tunetele vor veni asupra noastră. Însă, mai mult, astăzi am primit bucuria în Grădina Maicii Domnului de la Cudalbi prin mulţimea de copii ai Maicii Domnului, care sunt florile Maicii Domnului culese din imensele grădini ale familiei creştine din Câmpia Covurluiului”, a spus ierarhul.

După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba parastasului pentru patriarhii Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi pentru ctitorii şi binefăcătorii acestei vetre monahale, adormiţi întru Domnul.

Hramul acestei mănăstiri a fost prilej de bucurie şi pentru 90 de copii din satele situate în apropiere, care au primit astăzi din partea Părintelui Arhiepiscop, ghiozdane complet echipate pentru noul an şcolar.

Acest act de spijinire a copiilor cu posibilităţi materiale reduse din satele şi oraşelor celor două judeţe ale Eparhiei Dunării de Jos, face parte din programul eparhial ”Şi eu doresc un ghiozdan nou şi bine echipat pentru a merge la şcoală!”, prin care 4.000 de copii primesc, în această perioadă de început de an şcolar de la Arhiepiscopia Dunării de Jos, ghiozdane şi rechizite în valoare de 200.000 lei.

La final, Arhiepicopul a mulţumit tuturor ctitorilor, donatorilor şi binefăcătorilor sfintei mănăstiri şi a invitat pe toţi credincioşii prezenţi la eveniment să ia parte la un praznic, mănăstirea pregătind peste 1.000 de pachete cu alimente pentru pelerini.

Despre mănăstirea Cudalbi

Mănăstirea datează din anul 1925 fiind ctitorită de Eugenia Pană în apropierea localităţii gălăţene Cudalbi. Biserica mănăstirii a fost ridicată între 1925 şi 1933.

La început, lăcaşul monahal se numea „Mănăstirea Gologanu“, după numele moşiei acelor locuri. Mănăstirea este desfiinţată în 1950, odată cu instalarea regimului comunist în România, însă îşi reia activitatea în anul 1990.

Prin străduinţele actualei stareţe, monahia Mariani Popa şi a întregii obşti a fost construită o nouă biserică, aflată astăzi la faza de pictură, precum şi o nouă clopotniţă şi trei corpuri de chilii. La solicitarea Eparhiei Dunării de Jos, în anul 1998 vechiul nume al mănăstirii a fost schimbat în „Mănăstirea Maicii Domnului - Cudalbi“.



