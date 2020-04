Scandal între liderul deputaţilor PNL şi primarul PSD de la Galaţi pe tema investiţiilor pentru combaterea Covid-19: „Politicum tremens!”

Un comunicat transmis pe 8 aprilie de deputatul Florin Roman (şeful grupului parlamentar PNL din Camera Deputaţilor) a stârnit o adevărată furtună politică, liderii PSD din teritoriu acuzându-l pe liberal de „demagogie” şi de „minciună”.

În comunicatul iniţial, deputatul Roman afirma că social-democraţii „nu sunt în stare să rezolve problemele în judeţele roşii, dar vin şi spun că au soluţii la nivel naţional. În majoritatea judeţelor conduse de baronii roşii ai PSD, consiliile judeţene sau primăriile municipii reşedinţă de judeţ nu au alocat fonduri destinate achiziţionării de aparate de testare PCR”.

„În toate aceste judeţe roşii numărul îmbolnăvirilor este mic, întrucât nu se fac teste. Exact ce, în mod ipocrit, liderii PSD reproşează guvernului liberal. Practic, baronii roşii şi-au abandonat cetăţenii judeţelor pe care le conduc. Mâna de ajutor a venit în fiefurile PSD, din partea guvernului liberal, care a finanţat prin Ministerul Sănătăţii achiziţia de PCR-uri”, a mai transmis acesta.

Declaraţia amintită a stârnit reacţia aprigă a capilor administraţiei publice de la Galaţi, care aduc argumente că lucrurile stau de fapt cu totul altfel şi că Guvernul a abandonat administraţiile locale în lupta cu epidemia de Covid-19.

Cel mai virulent a fost primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu care a declarat că spitalele administrate de municipalitate au primit de la Guvern doar 150 de măşti şi nimic altceva, restul finanţării fiind acoperit de la bugetul local, din fonduri realocate de la alte proiecte.

„Domnule deputat PNL Florin Roman, vă rog să vă opriţi din minciuni şi să vă puneţi guvernul dumneavoastră să facă ceva şi pentru ţară şi cetăţenii acestei ţări. Nu ştiu cum aveţi curajul să deschideţi gura când vine vorba să comparaţi ce a făcut guvernul dumneavoastră şi ce au făcut administraţiile locale”, spus Pucheanu.

„Să vă dau exemplul Galaţiului? Primăria a alocat pentru echipamente peste 2.000.000 lei. Pentru achiziţia unui PCR de 250 de testări pe zi şi a 14 aparate de ventilat artificial. De la Guvern – 0 Lei. Am alocat pentru consumabile (mănuşi, măşti, salopete) peste 1.000.000 lei. De la Guvern – 150 de măşti. În total, din bugetul primăriei pentru combaterea coronavirusului s-au alocat 10.000.000 lei. De la guvernul dumneavoastră – un mare zero. Mă crucesc când văd acest «politicum tremens»”, a spus edilul Galaţiului.

La rândul lui, preşedintele Consiliului Judeţean, social-democratul Costel Fotea, a precizat că ajutorul de Guvern pentru spitalele administrate de CJ a constat în „jumătate de aparat de testare” şi că afirmaţiile deputatului Roman sunt „nişte minciuni propagandistice”.

„Noi am cumpărat deja, din fonduri proprii, un aparat de testare de tip PCR care este deja funcţional. De la Ministerul Sănătăţii am primit doar aparatul în sine, fără restul liniei de testare, fără de care nu poate funcţiona. Am organizat o licitaţie de achiziţie a restului componentelor, din banii noştri, ai judeţului, procedură care durează 4 săptămâni”, a precizat Fotea.