Pedofilie în Jandarmerie. Un subofiţer din Galaţi este cercetat penal. Ce spun foştii colegi ai agresorului sexual

Un jandarm din Galaţi a intrat în atenţia procurorilor militari, fiind suspectat de comiterea infracţiunii de act sexual cu un minor.

Bărbatul este în vârstă de 41 de ani şi este angajat al Jandarmeriei Galaţi din 2003, ca subofiţer în structurile de pază. Acesta a demisionat joi, 3 octombrie 2019, după ce procurorii de la Parchetul Militar Iaşi l-au pus sub acuzare pentru relaţii sexuale cu minori, pe care îi racola, se pare, pe internet.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, probele cele mai importante care au dus la această concluzie au fost găsite chiar în telefonul subofiţerului, unde erau vizibile o serie de dialoguri deocheate purtate de el cu un minor de 15 ani.

Conţinutul mesajelor are evidente conotaţii sexuale şi au ca scop stabilirea unor detalii privind întreţinerea de raporturi sexuale. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi nu au furnizat şi alte detalii legate de numărul victimelor pedofilului, deoarece ar afecta desfăşurarea anchetei.

Jandarmul a demisionat chiar în ziua în care a fost pus sub acuzare, iar în prezent nu mai are calitate de angajat al Jandarmeriei Galaţi. El este cercetat în stare de libertate, sub control judiciar.

Fostul subofiţer nu este căsătorit şi nu are copii, iar după câte spun şefii lui nu a arătat că ar avea probleme de vreun fel. Toate evaluările psihologice, care vizează strict gradul de adaptabilitate a persoanei de a face faţă cerinţelor specifice postului, le-a promovat cu brio.

Bărbatul a avut o copilărie foarte grea. Abandonat de părinţii naturali la o vârstă fragedă, el a crescut într-un centru de plasament, dar a reuşit să termine un liceu şi apoi o facultate, iar la locul de muncă era considerat un coleg de nădejde.

După aflarea detaliilor anchetei penale declanşată de Parchetul Militar, cei de la JandarmeriaGalaţi au condamnat public cazul.



„Jandarmeria Galaţi sprijină în totalitate organele de cercetare penală prin punerea la dispoziţie a tuturor informaţiilor care ne vor fi solicitate. Instituţia noastră nu tolerează abateri care să lezeze onoarea şi demnitatea militară. Persoana în cauză, cât a avut calitatea de cadru activ al unităţii noastre, nu a avut abateri sau probleme disciplinare", a declarat lt. Cătălin Bădin, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Galaţi.