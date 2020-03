Nebunia unui recidivist la beţie: a muşcat doi poliţişti, i-a scuipat şi a fost la un pas să provoace un accident. Ce pedeapsă ridicolă a primit

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe B.C., un bărbat din Galaţi, la 2 ani şi 2 luni de închisoare cu executare pentru ultraj. În plus, acesta a fost obligat să le plătească daune morale de 5.000 de lei, respectiv 2.000 de lei poliţiştilor agresaţi.

Pe 27.08.2018, în jurul orei 22. 00, individul a creat haos în zona Barierei Traian din Galaţi după ce s-a îmbătat şi a început să facă scandal. Ameţit de aburii alcoolului, a spart unul din geamurile barului unde consumase băuturi alcoolice, rănindu-se la o mână, astfel că la faţa locului a fost chemată Poliţia.

”Ajunse la faţa locului, organele de poliţie şi-au declinat calitatea în faţa inculpatului B. C., care prezenta urme de culoare brun-roşcată pe ambele mâini, moment în care acesta a scuipat-o pe persoana vătămată C. C, în zona feţei şi le-a adresat expresii jignitoare. Au procedat la imobilizarea inculpatului, l-au pus la pământ şi l-au încătuşat. În continuare, l-au condus către autospeciala de poliţie, iar inculpatul se manifesta violent, încerca să lovească cu picioarele şi cu capul şi înjura organele de poliţie. În timp ce încercau să-l introducă pe inculpat în autospeciala de poliţie, acesta a lovit-o cu picioarele pe persoana vătămată P. A.Ş. şi a muşcat-o pe persoana vătămată C.C. în zona cotului braţului drept”, a consemnat în rechizitoriu procurorul de caz.

În aceste condiţii, poliţiştii au cerut ajutor prin staţie, iar după ce mai multe echipaje de Poliţie au ajuns în zonă, individul a fost încătuşat şi băgat în autospeciala de Poliţie. Situaţia era departe de a fi rezolvată. În timp ce se deplasau spre Spitalul de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” din Galaţi, B.C. l-a lovit cu picioarele în cap pe poliţistul de la volan, moment în care acesta a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens. ”S-a evitat în ultimul moment coliziunea cu un alt autoturism, care circula pe sensul opus”, se mai menţionează în rechizitoriu.

Ieşirile violente ale individului au continuat şi la spitalul de psihiatrie. Potrivit fişei de observaţii, B.C. a fost internat cu diagnosticul „tulburări mentale şi de comportament datorită folosirii excesive a alcoolului, intoxicaţie acută”.

Agresorul a recunoscut toate acuzaţiile în faţa instanţei de judecată, dar a cerut aplicarea unei pedepse mai mici motivat de faptul că era beat şi nu ştia ce face. Curtea de Apel Galaţi a considerat însă că individul şi-a păstrat discernământul şi a ştiut exact ce consecinţe au faptele sale, chiar dacă s-a aflat sub influenţa alcoolului.