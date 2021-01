Medic despre alimentaţia în pandemie: „Nu există soluţii miraculoase, pastile şi alimente minune”

Medicul Alexandru Nechifor (30 de ani) suţine că nu există o aşa zisă reţetă minune pentru o imunitate mai bună în timpul pandemiei, însă este foarte important să ducem o viaţă sănătoasă, să consumăm alimente diverse, doi litri de apă, să facem sport, să ne odihnim şi să evităm pe cât posibil stresul.

„Singurul lucru pe care l-aş recomanda ca supliment, mai ales în perioada iernii, este vitamina D. Am stat extrem de mult în case izolaţi de razele ultraviolete”, afirmă specialistul.

Adevărul: Ce efecte poate avea COVID-19 la pacienţii cu o boală digestivă preexistentă?

Medic Alexandru Nechifor: Există o problemă ceva mai complexă, şi anume că pacienţii în general şi cei cu afecţiuni digestive cronice nu pot accesa serviciile medicale aşa cum o făceau înainte de pandemie. Netratate corespunzător, întârzierea prezentării la medic pentru diagnostic şi tratament poate avea de multe ori consecinţe dramatice. De asemenea, există şi forme de Covid 19 care debutează sau evoluează cu manifestări de tip digestiv, ceea ce de multe ori poate întârzia sau pune probleme de diagnostic.

Adevărul : Pacienţii cu afecţiuni digestive şi neoplazii prezintă un risc crescut de a face o formă severă de COVID?

Medic Alexandru Nechifor : Orice afecţiune suprapusă unei afecţiuni cronice digestive( insuficienţă hepatică, pancreatită cronică, boli inflamatorii intestinale etc) nu face decât să agraveze starea pacientului. Astfel încât infecţia cu SARS-COV2 la acest tip de pacienţi pune deseori probleme. Mulţi dintre aceştia făcând o formă medie sau gravă a bolii. Este discutabil, dacă ne raportam la mortalitate, dacă acest tip de pacienţi au decedat „DE” sau „CU” Covid 19. Este extrem de important să nu neglijam tratamentul bolilor de fond.

Adevărul: Ce alimente să evităm în această perioadă, ce produse ne fac rău?

Medic Alexandru Nechifor : Nu există alimente care să ne facă rău, discutăm de fiecare dată de cantitate şi de modalitatea în care combinăm aceste alimente. Există o tradiţie dacă poate fi numită aşa, că în perioada sărbătorilor să facem abuz alimentar, ceea ce ne poate pune probleme diverse îndeosebi de natură digestivă. Consumăm o cantitate mare de alimente într-un timp scurt, ba chiar le şi asezonăm cu alcool din belşug, altfel că dispsepsia (indigestia,colica biliară, pancreatită acută devin extrem de frecvente după perioada sărbătorilor.

Adevărul: Ce ar trebui să consumăm pentru a ne întări imunitatea, pentru a ne proteja sistemul digestiv?

Medic Alexandru Nechifor: Conceptul de întărire a imunităţii este unul care vinde foarte mult, însă din punctul meu de vedere acesta este doar o chestiune de marketing. Dacă ducem o viaţă normală, consumăm alimente diverse, doi litri de apă, facem sport, ne odihnim şi evităm pe cât posibil stresul, imunitatea noastră, atât cea naturală (ereditară) cât şi cea dobândită se menţn la un nivel optim pentru a ne păstra sănătatea. Ar trebui să evităm pe cât posibil să mai căutăm soluţii miraculoase, pastile şi alimente minune. Singurul lucru pe care l-aş recomanda că supliment, mai ales în perioada iernii, este vitamina D, pentru că am stat extrem de mult în case izolaţi de razele ultraviolete, iar acum cu atât mai mult nu apucăm să ne refacem necesarul de vit amina D.

Adevărul: Credeţi în vaccinul anti Covid, ce îi sfătuiţi pe oameni?

Medic Alexandru Nechifor : Cred în primul rând în ştiinţă, şi vaccinul este rezultatul gândirii a sute de mii de specialişti şi cercetători. Deja am fost vaccinat şi cred că acest semnal ar trebuie să contribuie la hotărârea populaţiei de a opta pentru vaccinare. Există controverse în ceea ce priveşte acest vaccin şi în mare parte acestea sunt din cauza neinformării sau chiar a dezinformării ce are loc pe foarte multe canale de informare. Aşadar, recomand tuturor să se informeze doar din surse avizate şi să ia hotărârea de a se vaccina. Este şansă noastră să revenim la viaţă normală, cea pe care am avut-o înaintea pandemiei şi pe care cel mai probabil nu am apreciat-o suficient.

Adevărul: Care a fost cea mai urâtă experienţă cu virusul SARS-COV 2?

Medic Alexandru Nechifor: Fiecare pacient, fiecare caz în parte este special. Evident că acest virus a fost pentru toată lumea, inclusiv pentru partea medicală, ceva cu totul nou. Am avut parte atât de cazuri ce au mers foarte bine, deşi aveau foarte multe comorbidităţi asociate. Îmi aduc aminte de cazul unei bunicuţe de 95 de ani, cu extrem de multe boli asociate care a plecat bine mersi acasă după 14 zile de tratament, dar şi de cazul unui tânăr ce a făcut o formă gravă a bolii pentru care, cu toate resursele pe care le avea la dispoziţie, nu s-a mai putut face nimic.

Adevărul: Cum a fost ultimul an pentru dumneavoastră, pentru familie şi cei apropiaţi?

Medic Alexandru Nechifor: Anul 2020 a fost unul cu totul diferit faţă de ceea ce eram obişnuiţi să trăim. Am fost mare parte a timpului departe de famillie, nu am putut participa la manifestări ştiinţifice, am trecut în zona de învăţământ online, care oricât de digitalizaţi am fi nu se va putea compară niciodată cu învăţământul clasic. Am stat luni întregi fără să ne vedem părinţii, săptămâni bune de suspiciune în care nu ne apropiam de proprii copii. Sper că în acest nou an toate acestea să devină o amintire.

Adevărul: Cum este atmosfera în spitalul unde lucraţi, având în vedere că multe cadre medicale s-au îmbolnăvit, se simte epuizarea?

Medic Alexandru Nechifor: Atmosfera a fost una extrem de schimbătoare. După cum v-am spus, la începutul pandemiei aveam extrem de puţine informaţii la dispoziţie, apoi au început să apară informaţii contradictorii. A fost o perioadă grea. Extrem de mulţi colegi au făcut acesta afecţiune şi am fost nevoiţi să facem multe ore de gardă în plus pentru a le suplini lipsa. Nu au fost concedii, nu au fost perioade de recuperare, s-a muncit la foc continuu în condiţii de multe ori grele. Nu vă doresc să aflaţi cum este să stai într-un combinezon la 40 de grade Celsius. De aceea este nevoie de efort colectiv, atât lumea medicală cât mai ales populaţia să lucreze împreună la prevenţie şi la eradicarea acestui virus.

