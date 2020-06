Inovaţia unui elev: braţul robotic util în medii toxice şi radioactive. „Roboţii chiar pot salva vieţi“

Lehel Tusa, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Nagy Mózes“ din Tîrgu Secuiesc, este pasionat de robotică şi a reuşit deja să facă primii paşi importanţi în acest domeniu. Tânărul a fost atras mai ales de faptul că robotica îi arată concret cum se îmbină teoria cu practica.

„Am ales acest domeniu în care vreau să mă perfecţionez pentru că este mult mai plăcut să văd şi altceva în afară de formule aplicate şi rezultate matematice. Vreau să am şi produse concrete, care semnalizează, care se mişcă. Îmi place foarte mult să văd cum pornesc motoraşele şi cum lucrează senzorii care determină acţiuni exacte, vizibile şi logice în momentul executării programului codat de mine“, explică tânărul.

Lehel a fost intrigat de robotică după ce a descoperit-o în cadrul cercului de informatică „Programare cu răbdare“. Chiar de la primul curs a avut ocazia să-l cunoască pe faimosul informatician Leo Yeung din Hong Kong.

Profesorul le-a oferit elevilor zeci de plăcuţe de dezvoltare Arduino, ideale pentru novicii în informatică şi robotică. Plăcuţele sunt bazate pe microcontrolere şi componente care facilitează programarea şi încorporarea în alte circuite. Aşa a aflat adolescentul ce înseamnă un senzor şi un rezistor şi a început să înveţe cum să le folosească pentru a construi un sistem automatizat programabil.

La întrecere cu un celebru profesor

Tot profesorul Leo Yeung le-a arătat micilor informaticieni mai multe prototipuri de roboţi construite de el. Printre acestea s-a numărat şi un braţ robotic pe care Lehel a avut şansa să-l manevreze puţin şi a observat că avea o problemă tehnică în momentul în care prindea obiecte pentru a le muta de colo-colo. Aşa i-a încolţit ideea că ar putea încerca să construiască un braţ robotic fără cusur.

„Atunci mi-am propus să încerc să fac şi eu, acasă, un braţ asemănător, dar care să funcţioneze mai bine. Am reuşit să creez, urmând sfaturile domnului profesor Istvan Budai (n.r. – coordonatorul cercului de informatică), şi o interfaţă grafică pentru dirijarea braţului-robot“, rezumă Lehel inovaţia sa. Fireşte, braţul robotic a fost realizat la o scară mică, dar acesta poate fi reprodus la dimensiunea dorită, în funcţie de domeniul în care se doreşte a fi folosit.

Braţul-robot poate fi folosit şi în medicină

Braţul robotic conceput de Lehel Tusa poate fi dirijat de la distanţă, dintr-un mediu sigur, de către utilizator. Mai mult, posibilităţile de întrebuinţare nu sunt deloc limitate. Braţul robotic poate fi folosit în medii toxice, radioactive sau în zone cu temperaturi fie foarte înalte, fie foarte scăzute pentru a muta sau colecta obiecte de diverse greutăţi. De asemenea, are aplicabilitate şi în medicină, la protezele moderne, în cazul persoanelor care au suferit amputări.

„Gândiţi-vă la mediile toxice, la mediile radioactive sau la cele în care sunt temperaturi foarte înalte sau foarte scăzute. Obiectele din aceste medii trebuie mutate, mişcate, colectate, iar un braţ-robot este cel mai potrivit pentru o asemenea misiune, fiindcă el poate fi dirijat de la distanţă, dintr-un mediu sigur. Însă braţul robotic mai poate fi util şi în medicină. Protezele moderne, care se pot utiliza în cazul unor amputări, de exemplu, sunt de mare folos şi, de fapt, ele sunt dotate cu senzori şi motoare servo, exact ce am făcut şi eu“, explică Lehel câteva dintre funcţiile pe care le poate avea braţul robotic pe care l-a creat.

Un exemplu pentru sute de elevi

După ce proiectul său a devenit funcţional, Lehel a fost invitat să-l prezinte colegilor săi mai mici şi mai mari, pentru a-i ambiţiona să-şi urmeze pasiunile. „Am pierdut şirul prezentărilor pe care le-am făcut. Am fost invitat şi la clase mai mici, unde copiii au fost foarte curioşi şi m-au întrebat diverse lucruri. Nu mă consider «un mic profesor». Pur şi simplu am discutat cu colegii mei despre acest proiect“, spune cu modestie tânărul. Încurajat de reacţiile entuziaste, adolescentul s-a înscris şi la un concurs regional, Tudek, dedicat elevilor care învaţă în limba maghiară. E o competiţie dificilă, în care sunt acceptate doar proiecte complexe, iar Lehel a reuşit să obţină o menţiune.

Braţul robotic, în variantă 3D

Liceanul nu s-a oprit, însă, aici. A fost inspirat să-şi ducă proiectul la un alt nivel după ce l-a cunoscut pe Botond Zsigmond (23 de ani), masterand la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, care a făcut o demonstraţie despre cum pot fi programaţi roboţii pentru a colabora între ei şi a realiza lucrări de anvergură.

„Motivat de această prezentare, am reconstruit aproape în întregime braţul meu robotic, utilizând de această dată o imprimantă 3D, cu care am imprimat elemente mult mai fiabile, mai rezistente şi mai uşor de manevrat“, povesteşte Lehel cum arată acum braţul robotic. Cu această nouă variantă se va prezenta, după ce cursurile şcolare vor fi reluate, pentru a-şi susţine atestatul profesional de informatică, la care pot participa doar absolvenţii de la specializarea matematică-informatică.

Planurile de viitor ale tânărului nu sunt deloc surprinzătoare: va urma o facultate de informatică şi îşi va dedica timpul şi energia pentru a construi roboţi industriali şi medicali. „Dacă voi avea ocazia, voi încerca să particip la cât mai multe proiecte de robotică, să-mi aduc aportul în acest domeniu, să ajut la rezolvarea problemelor şi la dezvoltarea industriei. Nu intenţionez să plec din ţară. Este destulă muncă de făcut şi aici. Sunt convins că pot avea o carieră de succes şi acasă, în România. Sigur, aş dori să călătoresc mult, să văd uzine care utilizează foarte mult roboţii. Un vis de al meu este să proiectez roboţi sau componente, căci un robot industrial poate fi foarte complex. Mi-ar plăcea să contribui şi în medicină, pentru că roboţii chiar pot salva vieţi, deci nu se poate să realizezi ceva mai important, mai atractiv.“

Îi sfătuieşte pe tinerii de vârsta lui să nu renunţe la visurile lor, indiferent cât de grea sau de prost plătită va fi meseria pe care şi-o vor alege. „Mesajul meu către colegii mei de generaţie este să-şi urmeze visurile, să se străduiască până reuşesc, dar să nu uite că acele visuri trebuie să fie realiste şi cât mai utile. Orice ar alege să facă, indiferent de domeniu, este important atâta timp cât nu se dau bătuţi la primul obstacol întâlnit şi reuşesc să fie profesionişti în ceea ce fac“, conchide tânărul informatician.