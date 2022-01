Cum a fost omorâtă şi apoi înviată o pensionară din Galaţi de compania de utilităţi VIDEO

Anca Savin are 70 de ani şi de 13 ani are încheiat un contract de furnizare a apei cu operatorul regional Apă Canal. De Bobotează, chiar atunci când se pregătea să meargă la biserică să ia agheasmă, femeia a primit în poştă o notificare în care aflase că a murit şi că i va opri furnizarea apei.

Notificarea suna în felul următor: „Vă facem cunoscut că urmare a decesului titularului de contract, respectiv Anca Savin, societatea noastră a reziliat contractul de furnizare pentru locaţia din Galaţi... Este un non sens, nu înţeleg despre ce este vorba”, a spus Anca Savin pentru „Adevărul“.

De teamă că i s-ar putea întrerupe apa, femeia a mers într-un suflet la sediul societăţii Apă Canal, unde a prezentat notificarea şi i-a explicat unei funcţionare că „este vie” , iar situaţia trebuie remediată.

„Doamna de la ghişeu a avut un limbaj limitat. Mi-a cerut să prezint notificarea. Eu am insistat să-mi spună numele decedatului şi dânsa îmi spune Savin Anca. Îi arăt buletinul. Apoi, uşor obraznică ia hârtia şi spune: <Aaaaa, deci nu sunteţi moartă>. (....) Eu sunt foarte ordonată şi am luat toate actele la rând. Pe 1 februarie 2013 am încheiat contract cu Apă Canal. Totul este în regulă cu contractul. De atunci mi-am plătit regulat facturile, nu am avut întârzieri. Este neglijenţă şi incompetenţă”, a povestit femeia pentru „Adevărul”.

După ce fosta profesoară a reclamat situaţia aberantă, reprezentanţii societăţii Apă Canal au făcut verificări şi au anunţat că a fost o eroare în baza de date, dar care a fost clarificată ulterior.

„Ei şi-au cerut scuze prin intermediul presei, nu mie personal. Nu au venit cu o floricică, nu au dat niciun telefon. Mă gândeam să-i dau în judecată, dar trebuie să-mi angajez avocat. Eu nu am o pensie mare. E complicat, acolo e o încrengătură politica”, încheie dezamăgită pensionara.





Vă recomandăm şi:

Avertismentul unui medic despre dependenţa de internet: Părinţii să apeleze la specialişti şi să nu facă experimente pe copii

Cum trăieşte ultima supravieţuitoare a unui cătun de pe malul Siretului. „Am rămas doar cu căţeii. Cu ei, mai uit de necazuri” FOTO