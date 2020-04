Coşmarul bătrânilor internaţi în azilul groazei din Galaţi. Prefect: „Au transformat afacerea într-un business pe seama vieţii oamenilor“

Autorităţile de la Galaţi justifică plasarea în carantină a centrului de îngrijire a bătrânilor ”Sf.Ilie” din Galaţi prin nevoia de a identifica cât mai repede vârstnicii şi persoanele din rândul personalului care s-au infectat cu noul coronavirus, în urma anchetei epidemiologice.

Pe 5 aprilie, când o echipă de la Direcţia de Sănătate Publică Galaţi a ajuns la azil, nu existau echipamente de protecţie şi dezinfectanţi. Autorităţile au trimis ulterior combinezoane de protecţie, mănuşi, măşti şi dezinfectanţi, dar mai este nevoie în prezent de ochelari de protecţie pentru cadrele medicale detaşate acolo.

”Pe 8 aprilie, s-a emis un ordin de către comandantul acţiunii, prin care, de la data amintită şi până la data redobândirii capacităţii administratorului de a gestiona acordarea asistenţei medicale şi îngrijirii specifice, s-a dispus monitorizarea, coordonarea şi administrarea centrului de către DGASPC. Deci, practic, când a fost emis acest ordin, administratorul nu mai avea capacitatea de a-l administra pentru că era în izolare la domiciliu. În urma acestui ordin, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a dat o hotărâre în acelaşi spirit, trecând centrul în monitorizarea, coordonarea şi administrarea DGASPC până la redobândirea capacităţii administratorului. Pe 9 aprilie, administratorul centrului a ieşit din izolar e la domiciliu, l-am invitat aici, am avut o întâlnire cu preşedintele Consiliuului Judeţean, cu conducerea ISU, DSP, IPJ şi am convocat reprezentanţi ai DGASPC şi AJPIS pentru a gestiona situaţia. Î urma discuţiei, ne-a fost confirmat faptul că administratorul şi-a recăpătat capacitatea de administrare, practic a putut să-şi reia actvitatea în cadrul centrului, am dat o nouă hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prin care am încetat aplicabilitatea prevederilor în ceea ce priveşte monitorizarea de către DGASPC, dar am lăsat această comisie mixtă, tocmai pentru a oferi îndrumare şi coordonare metodologică până la încetarea măsurii de carantină. Ne interesează situaţia bătrânilor, chiar dacă este un azil privat, iar instituţiile care sunt abilitate în această zonă trebuie să urmărească starea dumnealor de sănătate”,susţine Gabriel-Ioan Avrămescu, prefectul judeţului Galaţi.

A fost întocmit un plan de urgenţă, cu consultarea administratorului azilului, urmând ca Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi să supravegheze punerea în practică a acestuia. Este vorba de mutarea din cămin a persoanelor confirmate cu COVID-19, izolarea şi dezinfectarea spaţiului, eficientizarea procesului de prepare a hranei penru bătrâni şi asigurarea necesarului de materiale de protecţie, medicamente şi dezinfectanţi.

Nu se cunoaşte nici acum necesarul de personal şi de cadre medicale pentru azil

Administratorul centrului de bătrâni urmează să ceară în perioada următoare detaşarea de personal medical pentru a putea gestiona situaţia de la azil. ”Din informaţiile pe care le deţin, pe lângă personalul centrului, au fost şi două cadre medicale, iar începând cu ora 13,00 au ajuns acolo şi şase cadre medicale, printre care şi un medic epidemiolog care îi coordonează”, spune reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Prefectura a primit vineri, 10 aprilie, un mail de la administratorul centrului, în care se spune că bătrânii au alimente şi dezinfectanţi, dar rămâne problema personalului, în condiţiile în care multe persoane care lucrau la azil au fost diagnosticate cu COVID-19. Prefectul Gabriel-Ioan Avrămescu spune că a fost vineri, 10 aprilie, la centrul de bătrâni şi a cerut suplimentarea personalului, oficialul apreciind că e nevoie de mai multe îngrijitoare ş i infirmiere. În prezent, 10 asistente şi 12 infirmiere acordă asistenţă medicală vârstnicilor rămaşi în centru în mai multe schimburi.

”În interior erau două asistente din rândul asistentelor şcolariste, o infirmieră şi bucătăreasa din rândul personalului. Am intrat cu încă o asistentă şi cu încă patru infirmiere şi le-am distribuit în felul următor: două dintre îngrijitoare au schimbat bătrânii de la etajul întâi şi doi pentru că sunt mai puţini şi două schimbă bătrânii de la parter. S-a dat mâncarea la etajul întâi şi la parter, acum se merge şi la etajul doi pentru că bătrânii trebuie hrăniţi. Medicaţia o duc şi eu, şi asistentele . Una pregăteşte şi două împarte medicaţia la bătrâni”, a declarat Geanina Andronache, medic epidemiolog, responsabilul numit de Direcţia de Sănătate Publică Galaţi pentru a gestiona situaţia de la centrul de îngrijire a bătrânilor.

Refuzaţi la internare. S-a cerut înlocuirea managerului spitalului

Alţi 17 bătrâni infectaţi cu coronavirus vor fi transferaţi către spitalele din Galaţi. Prefectul susţine că azi noapte a existat un incident la Spitalul de Pneumoftiziologie din Galaţi, unde managerul a refuzat să interneze vârstnici de la centrul de îngrijire ”Sf. Ilie” din Galaţi.

Prefectul face trimitere la faptul că Spitalul de Pneumoftiziologie este o unitate medicală din faza a doua, iar conform ordinului 555/03.04.2020, aceasta se aplică ”când spitalele de boli infecţioase sunt depăşite din punct de vedere al pacienţilor izolaţi şi internaţi în scopul prevenirii răspândirii infecţiei cu COVID-19 prin izolarea pacienţilor într-o singură unitate medicală şi acces imediat la tratament, cu posibilitatea izolării de restul bolnavilor cu alte afecţiuni, sub supravegherea medicilor pneumologi şi de terapie intensivă”.

Gabriel-Ioan Avrămescu FOTO captură video

”Drept urmare, în această dimineaţă, în urma unei informări a Direcţiei de Sănătate Publică, am solicitat eliberarea din funcţie şi numirea unui alt manager. Totodată, am sesizat şi organele abilitate comportamentul managerului de spital în astfel de situaţii de urgenţă. Din ce ştiu eu, Spitalul de Pneumoftiziologie este un spital care gestionează situaţia bolnavilor COVID-19 în judeţul Galaţi. Suntem într-un război cu acest virus. Toţi trebuie să ne respectăm atribuţiile ”, spune Gabriel-Ioan Avrămescu.

”Aşteptăm o pandemie ca să constatăm că avem o astfel de bombă în oraş?”

Prefectul Gabriel-Ioan Avrămescu susţine că , potrivit Ministerului Muncii, azilul era autorizat să funcţioneze cu 66 de persoane. ”Sta u şi mă întreb, până acum, cei care trebuiau să îi verifice, nu au văzut aceste lucruri? Eu sunt prefect al judeţului Galaţi din luna decembrie 2019. Întreb atunci dacă există autorizaţie pentru ceilalţi bătrâni care sunt în acest centru? Există dotări suplimentare pentru personalul de acolo? Este o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem toţi, inclusiv cei care au plătit sume importante de bani pentru ca bătrânii lor să fie cazaţi în acel centru. AJPIS trebuie să verifice aceste lucruri. Fac un apel la calm şi responsabilitate şi găsirea de soluţii împreună cu aparţinătorii pentru că este dispoziţie în ordonanţa militară care spune că dacă aparţinâtorii doresc să îşi externeze bătrânii de acolo şi fac dovada că le pot oferi condiţii acasă, aceştia pot fi transferaţi, evident cei care au ieşit negativ la testare”, spune Gabriel-Ioan Avrămescu.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu susţine că va rămâne un număr mult mai mic de vârstnici în centrul de îngrijire a bătrânilor şi se va reduce implicit şi personalul care le acordă asistenţă socială şi medicală. Pe de altă parte, Gabriel-Ioan Avrămescu susţine că nici acum conducerea centrului nu a transmis autorităţilor necesarul de personal de care este nevoie pentru îngrijirea bătrânilor care se mai află în azil. Conform portalului totalfirme.ro, asociaţia care administrează centrul de îngrijire a bătrânilor ”Sf. Ilie” din Galaţi obţinea în 2018 venituri de 3,3 milioane de lei şi cheltuieli de 2,4 milioane, cu un profit net de 921.000 de lei.

”Mă întreb şi ar trebui să ne întrebăm toţi, cei care suntem acum membrii acestei comunităţi, până acum, o asociaţie care a avut un profit de 900.000 de lei nu îşi putea gestiona situaţia? Aşteptăm o astfel de pandemie ca să constatăm că avem o astfel de bombă în oraş? Eu doar pun nişte întrebări. Mai departe este treaba instituţiilor abilitate să verifice ce s-a întâmplat acolo, dar această încercare de translatare a răspunderii către autorităţi de către cei care au administrat această afacere şi au transformat-o într-un business pe seama vieţii oamenilor mi se pare o mârşăvie”, conchide prefectul judeţului Galaţi.