Comorile din palatul de la Galaţi al Comisiei Europene a Dunării, accesibile gratuit publicului, într-un tur ghidat

Sâmbătă, 14 septembrie 2019, în intervalul orar 11,00 – 14,00, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi, alături de Consiliul Judeţean Galaţi, vă invită s-o descoperiţi într-un tur ghidat (şi gratuit) al spaţiilor sale publice, la sediul său din strada Mihai Bravu.

Evenimentul desfăşurat sub titulatura „Palatul Comisiei Europene a Dunării – Biblioteca şi comorile ei” se înscrie în lista de activităţi organizate pentru a marca Zilele Europene ale Patrimoniului, tema din acest an, la nivel naţional, fiind „Biblioteca, arhiva, trezorier de patrimoniu”.

Turul ghidat, organizat pentru prima dată la iniţiativa Bibliotecii, se adresează oricui este câtuşi de puţin intrigat de istoria clădirii Bibliotecii – fost sediu al Comisiei Europene a Dunării - şi va fi susţinut de dl. Marius Mitrof, consilier superior în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi, şi de specialişti din bibliotecă.

Vor fi astfel povestite diferite întâmplări legate de istoria clădirii, de colecţiile şi de serviciile oferite, dar şi despre evenimentele culturale organizate de/în bibliotecă, cei prezenţi având ocazia să pună întrebări într-un mediu relaxat şi să îşi formuleze propriile răspunsuri despre istoria oraşului Galaţi.

Cei interesaţi vor putea vedea „pe viu” rarităţi bibliofile din colecţiile speciale ale Bibliotecii dintre care enumerăm: „La Guida del Mercurio Geografico per tutte le parti del mondo”, Roma, an de apariţie 1692; „L'Histoire de la décadence de l'Empire Grec et établissement de celuy des Turcs”, autor Laonic Chalcocondil, Paris, an de apariţie 1620; „Rerum Moscoviticarum Commentarii”, autor Sigmund von Herberstein, an de apariţie 1551; „Historiae de gentibus septentrionalibus”, autor Oalus Magnus, Anvers, an de apariţie [1558-1562].

La reuşita evenimentului îşi vor aduce contribuţia şi Asociaţia „Galaţi, oraşul meu”, cu o expoziţie de cărţi poştale vechi (colecţionar Ilie Negrea), Asociaţia „Tinerii şi viitorul” cu o „vânătoare de comori de patrimoniu” dar şi un recital de pian susţinut de Lorin Lupoae, elev al Colegiului Naţional „Costache Negri” Galaţi.

„Turul ghidat va începe în curtea Bibliotecii, imediat după ora 11,00, durata acestuia fiind de aproximativ 45 de minute, cu posibilitatea de prelungire, în funcţie de vârsta şi de gradul de interes al participanţilor.

Dacă am reuşit să vă stârnim interesul, vă aşteptăm să fiţi alături de noi şi să descoperim împreună lucruri fascinante despre Palatul Comisiei Europene a Dunării, acum Biblioteca „V.A. Urechia”, dar şi despre istoria oraşului Galaţi”, a declarat Corina Emanuela Dobre, manager interimar al bibliotecii.

