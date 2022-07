Ciorile fac prăpăd în judeţul Brăila. Fermier: „Au atacat culturile care arată bine, unde am irigat”

Ciorile au făcut ravagii şi în culturile agricole ale fermierului Neculai Ardeleanu, din Însurăţei, judeţul Brăila. Acesta are 1.600 hectare de teren arabil şi reclamă că ciorile i-au distrus 50% din cultura de floarea-soarelui.

„Ciorile ne dau mari bătăi de cap, iar fenomenul ia amploare de la an la an. Am peste 100 de hectare afectate din cauza ciorilor. Problema cea mai mare este că distrug culturile care arată bine, cum este floarea soarelui, unde am irigat şi am investit mulţi bani. Sunt exagerat de multe şi sunt protejate de lege. Am făcut poze şi am trimis la minister. Mi-au spus că voi fi despăgubit”, ne-a declarat fermierul.

Situaţia este cunoscută şi de reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Agricultură, care recunosc, însă, că nu au ce face.

„În localităţile Însurăţei, Viziru, este invazie de ciori, din păcate. Am mai avut şi câteva culturi afectate de omidă. Ciorile sunt protejate de lege şi nu pot fi împuşcate, pe sezon, decât un număr foarte mic. Singura soluţie legală ar fi pocnitorile, acele sperieturi, însă dacă sunt foarte multe nu mai ajută”, spune Traian Cismas, directorul Direcţiei Judeţene de Agricultură Brăila.

sursa: Neculai Ardeleanu, fermier

În judeţul Brăila, pentru acest sezon de vânătoare, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) a primit de la Ministerul Mediului acceptul să împuşte doar 1.419 ciori, în condiţiile în care în câmpurile agricole sunt zeci de mii de zburătoare.







Culmea, pentru fondul de vânătoare pe care îl administrează în zona Însurăţei, acolo unde sunt o sută de hectare distruse de ciori, este alocată o cotă de doar 20 de zburătoare.

