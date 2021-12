Aventurile spărgătorului de gheaţă „Perseus”, supranumit „stăpânul gheţurilor” din România

Remorcherul „Perseus” a fost construit în perioada 1987-1989 la Brăila şi a intrat în patrimoniul Navrom Galaţi în 1990.Vaporul are 6.600 cai putere, iar timp de 26 de ani, pe timpul iernii, s-a aflat în prima linie a luptei cu gheţurile la Dunărea de Jos.

Vaporul a fost construit pentru a fi folosit la salvarea şi remorcarea navelor maritime avariate sau eşuate, spargerea gheţii pe sectorul maritim al Dunării de Jos de la Sulina până la Brăila. Având clasă de gheaţă G60, nava a fost folosită şi la manevra navelor maritime în radă şi port, dar şi participarea la activităţi de stingerea incendiilor care se produc la bordul navelor sau pe cheu.

Cum a rămas nava „Perseus” sechestrată în Egipt

De alungul anilor, „Perseus” a avut parte de numeroase aventuri. Cea mai spectaculoasă este cea din anul 2000, atunci când a evadat din Portul Alexandria după ce a fost reţinută abuziv, timp de patru luni, de autorităţile portuare egiptene.

Pe atunci nava se numea „Albatros” şi era în administrarea unei societăţi comerciale care avea un contract cu un armator arab. În urma unui conflict, nava a rămas sechestrată. Deoarece cei din Egipt urmăreau să cumpere nava la un preţ derizoriu, echipajul a reuşit să evadeze şi să ajungă în ţară. La bordul navei Perseus erau 14 români. S-au tras focuri de armă, însă, din fericire nimeni nu a fost rănit.

„Pe 10 septembrie, am hotărât să fugim. Am pornit motoarele, au fost tăiate parâmele şi ne-am îndepărtat de mal cu motoarele turate. După noi a venit o şalupă de poliţie, s-au tras focuri de armă. Dn fericire, nu a fost rănit niciun membru din echipaj rănit. A venit şi un elicopter care a venit şi survolat după care a plecat. Aunci am avut cele mai mari emoţii”, povesteşte Dorian Dumitru, ofiţer de marină şi cel care primit misiunea de a recupera nava Albatros.

După câteva ore, unul din cele două motoare ale navei a luat foc, al doilea se stricase. „Pe drum, am mai trecut prin nişte peripeţii , ne-a mai căzut un motor, ne-a mai luat foc un coş că le-am forţat. Când am ajuns în ţară am fost fericiţi. A fost o experienţţă pe care nu o vom uita niciodată”, spune unul dintre mecanicii aflaţi la bordul navei.

„Stăpânul gheţurilor” a intrat în reparaţii capitale

Pentru a proteja nava, autorităţile au luat decizia ca în 2003 să-i schimbe numele din „Albatros” în „Perseus”. Anii au trecut, iar bătrâna nava Perseus avea nevoie tot mai urgent de modernizări, fiind la un pas de a nu mai putea fi folosită la spargerea gheţii pe timp de iarnă. Conducerea AFDJ de la acea vreme a încercat ani la rând să găsească o firmă pentru reparaţiile capitale, însă nimeni nu se prezenta la licitaţie.

Soarta navei avea să se schimbe radical în iulie 2019. Administraţia Fluvială a Dunării de Jos şi Şantierul Naval Damen Mangalia au semnat un contract de modernizare şi retehnologizare a remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă.

„Contractul în valoare de peste 49 milioane lei a fost câştigat de Şantierul Naval Damen Mangalia, remorcherul maritim Perseus, de 6.600 cai putere, urmând să revină pe apă după modernizarea şi retehnologizarea care vor dura 24 de luni”, a informat la acea dată Ministerul Economiei.

Conform caietului de sarcini, una dintre cele mai importante lucrări ce urmează să fie făcute la navă este înlocuirea celor două motoare de câte 3.300 CP cu două motoare noi, cu un grad de consum redus cu circa 25% şi mult mai puţin poluante.

De asemenea, va fi montată o centrală electrică (două generatorare diesel cu putere de 630KVA şi un generator diesel de avarie cu puterea de 165 KVA), precum şi o instalaţie de remorcare performantă.

Modernizarea navei va reduce costurile de exploatare ale navei şi va reduce gradul de emisii de noxe în atmosferă.

„După această modernizare, durata de utilizare a navei remorcher maritim cu clasa de gheaţă Perseus, se prelungeşte cu 20 de ani”, spune Dorian Dumitru, fostul director al AFDJ.

Lucrările vor fi finalizate în februarie 2022.

