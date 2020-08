VIDEO PNL şi USR PLUS şi-au pus candidat comun care să-l bată pe Oprişan la CJ Vrancea. „Să-l trimitem în istorie”

După mai bine de o lună de zile de negocieri intense, liderii PNL şi cei ai Alianţei USR-PLUS Vrancea au ajuns la un numitor comun, şi anume susţinerea unui singur candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea.

Acesta este senatorul liberal Cătălin Toma, care a fost prezentat în cadrul unui eveniment care s-a petrecut pe câmp, pe locul unde actualul preşedinte al consiliului Judeţean, pesedistul Marian Oprişan, a promis de mai bine de şase ani realizarea unui parc industrial.

“Este un moment istoric pentru Vrancea. Am decis ca împreună USR PLUS şi PNL să ne unim forţele pentru a-l da jos pe baronul Oprişan, care împreună cu şleahta lui ţine judeţul în subdezvoltare de 30 de ani. Oamenii sunt nemulţumiţi, oamenii vor o schimbare. USR PLUS a decis să retragă candidatul la preşedinţia Consiliului Judeţean, în speţă pe mine şi să-l susţinem pe candidatul Cătălin Toma. Este decizia corectă pentru Vrancea”, a spus Liviu Mălureanu, care şi-a anunţat retragerea din cursa electorală.

Noua alianţă PNL-USR PLUS va avea candidaţi comuni şi pe listele de consilieri judeţeni. Cătălin Toma a mai candidat şi în anul 2016 pentru aceeaşi funcţie, dar fără succes.

“Nu a fost greu să gândim acest proiect, dar a fost greu să găsim soluţia în aşa fel încât să lăsăm şi de o parte, şi de alta şi pentru asta mulţumesc partenerilor de alianţă pentru că am reuşit să facem împreună acest demers. Oprişan şi administraţia pesedistă a făcut praf banul public, nu există o transparenţă decizională, nu există o practică unitară în administraţia publică judeţeană, iar aceste lucruri nu există pentru că este acest Oprişan pe care noi trebuie să-l trimitem în istorie”, a spus senatorul PNL Cătălin Toma, care aspire la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea.

La eveniment au mai fost prezenţi ministrul liberal al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, dar şi preşedinţii Alianţei USR PLUS Vrancea, Mihăiţă Lepădatu şi Radu Ţigănuş.

Colaborarea între partide ar putea funcţia şi la nivel de teritoriu, acolo unde vor exista înţelegeri punctuale. Deocamdată, mai sunt negocieri în ce priveşte o alianţă la Focşani, pentru susţinerea unui candidat comun la funcţia de primar al municipiului.

