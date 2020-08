VIDEO PNL şi USR PLUS au depus la Biroul Electoral dosarele de candidaturi pentru alegerile locale. Cu cine defilează cele două forţe politice la Focşani

Cele două forţe politice de dreapta din Focşani, PNL şi Alianţa USR-PLUS, care nu au reuşit să ajungă la o înţelegere comună privind constituirea unei alianţe electorale în municipiu, menită să scoată de la putere PSD, şi-au depus, la Biroul Electoral Municipal (BEM), dosarele de candidaţi la alegerile locale din 27 septembrie.

Primii care au venit luni la sediul BEM au fost candidatul Alianţei USR-PLUS la Primăria Focşani, Corina Atanasiu, însoţită de echipa de consilieri pe care îl propune pentru legislativul focşănean. Lista de consilieri este deschisă de prof. dr. Alexandra Tătaru, secondată de Corina Atanasiu, specialist în politici publice, Mirela Stoie (economist), Petruţ Lupu (economist), Olivia Alexandra Ungureanu (cadru didactic-economist), Florin Purluca (asistent medical), Nicu Bogdan (lucrător comercial-licenţiat în ştiinţe), Dan Manole (electrican), Ion Gurguiatu (învăţător), Florentina Drăgulean (contabil).

“Cred că focşănenii ne aşteaptă, venim cu o ofertă de consilieri excepţională, suntem profesionişti şi vrem să reformăm administraţia publică din municipiul Focşani. Mulţumesc colegilor mei, voluntarilor şi susţinătorilor care au strâns semnături în stradă şi care au stat la baza acestor candidaturi şi mulţumesc focşănenilor cu care am stat de vorbă, care ne-au încurajat şi ne-au spus că ne aşteaptă la primărie. Vrem un oraş sănătos, prosper, bine administrat”, a spus Corina Atanasiu, imediat după ce şi-a înregistrat candidatura.

La puţin timp, la sediul BEM s-au prezentat şi reprezentanţii PNL Vrancea. În fruntea lor s-a aflat Ion Ştefan, ministrul Lucrărilor Publice, care recidivează cu o nouă candidatură pentru funcţia de primar al municipiului Focşani, însoţit de Liviu Macovei, care a revenit la sentimente mai bune faţă de partidul de unde a plecat anul trecut, ulterior trecând şi prin USR, acesta urmând să deschidă lista de consilieri a PNL. Lista este completată de Nicu Tănase, şeful agenţiei ARR Vrancea, Costel Bîrsan, fost consilier local UNPR, Ana Maria Dimitriu, consilier la cancelaria primului ministru Ludovic Orban, Alina Drumea, consilier la cabinetul ministrului Ion Ştefan, Victor Dumitru, director la Direcţia Silvică Vrancea, Livia Marcu, director Casa Corpului Didactic Vrancea, Costea Ionel, tehnician electromontaj, Cornel Gheorca, jurist sau Cristian Zîrnă, şofer la DGASPC Vrancea.

“Vă promit că voi pune la dispoziţia focşănenilor toată priceperea mea, toată puterea mea de muncă, Voi munci pentru oraşul Focşani aşa cum am făcut-o pentru familia mea în ultimii 20 de ani. Este o onoare, o responsabilitate, să poţi transforma oraşul Focşani în aşa fel încât fiecare dintre noi să poată avea o viaţă decentă, un trai decent în acest oraş”, a spus Ion Ştefan, candidatul la funcţia de primar.

"Studiile sociologice, atât cele făcute de mine, cât şi ceea făcute de PNL arată faptul că deşi sunt creditat cu un număr semnificativ de voturi acesta nu este suficient de mare pentru a putea câştiga. Tot studiile sociologice arată faptul că doar o soluţie largă a dreptei are şansele cele mai mari pentru a câştiga Primăria Focşani. Totuşi, astăzi am găsit o soluţie comună, care are cele mai mari şanse pentru a câştiga Primăria Municipiului Focşani. În consecinţă, eu, Liviu Macovei, voi veni în această construcţie şi voi susţine candidaţii PNL pentru funcţiile de primar al minicipiului Focşani şi preşedintele al Consiliului Judeţean Vrancea. Nu a fost o decizie uşoară, dar a fost o decizie raţională”, a preciat şi Liviu Macovei.

Tot luni, s-au depus candidaturile din partea Alianţei PNL-USR PLUS la Consiliul Judeţean, cele două formaţiuni urmând să-l susţină la funcţia de preşedinte al CJ Vrancea pe senatorul liberal Cătălin Toma. Cel mai probabil, PSD va depune dosarele marţi, 18 august, în ultma zi de depunere a candidaturilor.