VIDEO Cine este militarul care va conduce Spitalul de Urgenţă din Focşani. Nou şef şi la conducerea DSP Vrancea

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a decis ca la conducerea Spitalului de Urgenţă Focşani să vină o echipă militară, condusă de col. dr. Alexandru Keresztes, comandatul Spitalului Militar ”Regina Maria” Braşov. El va fi ajutat de Bianca Ramona Andoni, medic specialist la Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale din cadrul Spitalului Militar Focşani.

Aceştia îl vor înlocui pe Constantin Mândrilă, care în prezent este internat la Secţia de Infecţioase, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Ministrul a anunţat o evaluare şi s-a arătat deranjat de faptul că directorul Mândrilă nu l-a anunţat că s-a îmbolnăvit.

„Ţinând cont de starea de aici am decis ca managementul să fie preluat de militari aduşi de la Braşov şi de aici de la Spitalul Militar din Focşani. Trebuie să vedem dacă putem reloca pacienţi la acest spital. Avem început un proces de evaluare. A fost o anchetă epidemiologică care a scăpat de sub control. Fiecare caz nou va naşte o altă anchetă epidemiologică. Era un manager în subordinea ministerului şi faptul că a plecat într-o locaţie care nu e unitate medicală este o problemă. Nu am fost informat că s-a izolat în altă parte şi asta mă deranjează”, a declarat Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii.

Alexandru Keresztes (foto jos) este medic primar de medicină internă şi doctor în ştiinţe medicale. Ministrul Nelu Tătaru a susţinut că este nevoie de rigurozitate şi de respectarea cu stricteţe a regulilor pentru a preveni răspândirea virusului şi extinderea focarului.

Tătaru a spus că Mândrilă nu a fost nici destituit, nici demis, ci este doar un ordin al Ministerului Apărării, care preia managementul în această perioadă, urmând ca dacă managementul militar va scoate la iveală şi alte nereguli ministrul va trimite corupul de control.

La Spitalul Judeţean din Focşani 25 de cadre medicale sunt infectate cu coronavirus, iar managerul, la rândul său depistat pozitiv, este în conflict cu ministerul.

De la Spital, ministrul a mers apoi la Direcţia de Sănătate Publică, unde a schimbat conducerea. În perioada stării de urgenţă, DSP Vrancea va fi condusă de medicii stomatologi Cătălin Bunghez, director executiv, şi Dragoş Cozma, director adjunct. Primul este iubitul consilierei PNL Ana Maria Dimitriu, cea care la un moment dat a fost "în cărţi" pentru a ocupa postul de director al Spitalului de Urgenţă, iar directorul adjunct este membru PNL, membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă. Fostul director, medicul Cătălin Graur, a fost suspendat din funcţie. Ministrul Tătaru a spus că schimbarea de la DSP a fost determinată de o gestionare proastă a activităţii epidemiologice.

Ministrul Sănătăţii a mers câteva minute şi la Serviciul de Ambulanţă Judeţean, unde, de asemenea, sunt mai multe cadre medicale infectate, printre care şi doi medici. Aceste cadre medicale au intrat în contact cu mai multe persoane, inclusiv angajaţi ai structurilor MAI, şi urmează să se facă anchete epidemiologice. Ministrul s-a arătat totuşi mulţumit de dotări şi de faptul că ambulanţierii s-au mobilizat pentru a face faţă solicitărilor.

Ultima deplasare la Focşani a ministrului a fost la Secţia de Infecţioase, locaţie în care nu a stat mai mult de trei minute, apoi s-a urcat în maşină şi a plecat spre Galaţi.