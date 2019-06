VIDEO Conflict la distanţă între profesorii a două licee din Vrancea. De ce se consideră unii mai cu moţ decât ceilalţi

Profesorii Colegiului Naţional "Emil Botta" din Adjud au întrerupt miercuri orele de curs şi au venit cu un autocar la Inspectoratul Şcolar Judeţean, nemulţumiţi de micşorarea numărului de clase la profilul teoretic, de la 7 la 6 clase (în anii trecuţi aveau 8 clase).

”Noi suntem colegiu teoretic, noi nu cădem sub incidenţa hotărârii doamnei ministru. Normal trebuia să ne dea opt clase de a noua. Prima dată, prin februarie, când am fost la inspectorat cu planificarea claselor, ni s-a explicat că sunt probleme, deşi realitatea nu este aşa, şi ne-au tăiat o clasă. Ieri, într-o discuţie telefonică cu dl inspector general am aflat că ne mai taie o clasă, pentru că astea sunt indicaţiile. Am aflat că a doua clasă, care va dispărea de la Colegiul Naţional Emil Botta, se va duce la Liceul de Artă din Focşani, lucru care nu mi se pare corect. În bazinul Adjud sunt 421 de elevi de clasa a opta la care se mai adaugă încă vreo 120 de elevi din localităţi din judeţul Bacău. Cu acest număr de clase nu vom reuşi să acoperim toţi elevii şi unii dintre ei vor abandona”, spune Emil Dumitru, director la Colegiul Emil Botta din Adjud.

Profesorii au stat de vorbă cu inspectorul general şcolar, care a transmis nemulţumirea lor la Ministerul Educaţiei Naţionale.

"Ei voiau chiar 8 clase la teoretic, în condiţiile în care populaţia şcolară este în scădere. Ministerul a reacţionat şi a aprobat cererea lor pentru cele şapte clase, astfel că, din anul viitor şcolar, vor funcţiona după aceeaşi formulă", ne-a declarat inspectorul general şcolar Dorin Cristea.

După cadrele didactice de la Colegiul Naţional ”Emil Botta” a venit rândul celor de la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balş” să-şi exprime nemulţumirile.

Aceştia spun că ţinând cont de numărul tot mai mic de elevi din bazinul municipiului Adjud, inclusiv din sudul judeţului Bacău, Colegiul Balş va putea organiza, eventual, 4 clase în septembrie, în loc de 6, aşa cum se stabilise iniţial.

Acest lucru va duce la restrângeri de activitate şi la plecarea unor cadre didactice din unitate, din cauza numărului mic de elevi. Joi dimineaţă, cadrele didactice de la Colegiul Balş au avut o şedinţă şi au stabilit modalitatea de acţiune, pentru a-şi susţine punctele de vedere în faţa oficialilor MEN. Aceştia anunţă că vineri vor protesta la inspectoratul şcolar Vrancea.

Punct de vedere al profesorilor de la Colegiul Balş

"Învăţământul tehnic şi profesional trebuie susţinut, mai ales că este mare nevoie de forţă de muncă profesionalizată/calificată. Din cauza scăderii numărului de elevi din Adjud şi din împrejurimi, numărul de clase de liceu realizate în municipiul Adjud a scăzut constant. Metodologia de fundamentare a cifrei de şcolarizare precizează că fundamentarea planului de şcolarizare trebuie să fie făcută pe baza cifrelor reale de absolvenţi ai clasei a opta. În urma studiului statistic efectuat în municipiul Adjud şi în împrejurimile acestuia a rezultat că în acest an există 324 de absolvenţi ai clasei a opta şi nu peste 400 aşa cum a afirmat conducerea Colegiului Naţional Emil Botta, număr suficient pentru realizarea a doar 11,5 clase de liceu şi învăţământ profesional. Conform Legii educaţiei, Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ şi Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ, proporţia claselor ar trebui să fie 60% profil tehnologic şi 40% profil teoretic. Acest lucru a fost susţinut şi de comunitatea locală, care printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Adjud a recomandat Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vrancea să întocmească un plan de şcolarizare echilibrat prin repartizarea în mod egal a numărului de clase între cele două colegii. În consecinţă Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea a stabilit un plan de şcolarizare care prevedea 6 clase de învăţământ teoretic alocate Colegiului Naţional Emil Botta şi 7 clase de învăţământ profesional şi tehnic alocate Colegiului Tehnic Gheorghe Balş. Ministerul Educaţiei Naţionale a intervenit şi a suplimentat planul de şcolarizare cu o clasă pentru Colegiul Naţional Emil Botta. Considerăm că împărţirea claselor 6-6 între cele două licee din Adjud ar fi fost una corectă, logică şi realistă. Toţi agenţii economici din Adjud se plâng de lipsa forţei de muncă, de lipsa oamenilor calificaţi într-o meserie. Nu există elevi suficienţi în zona municipiului Adjud pentru 8 clase teoretice şi 6-7 clase tehnologice. Noi am cerut factorilor de decizie o împărţire echitabilă a claselor pe licee, pe baza cifrelor reale de şcolarizare, pe necesităţile societăţii. Modificarea planului de şcolarizare în favoarea Colegiului Naţional Emil Botta va avea drept consecinţă nerealizarea claselor de învăţământ profesional, deoarece planul de şcolarizare este supradimensionat cu două clase, lucru care va veni în contradicţie tocmai cu ceea ce afirmă Ministerul Educaţiei Naţionale, că va revigora învăţământul profesional şi tehnic prin creşterea numărului de clase pe această filieră. Se pare că acest lucru se va realiza doar pe hârtie, nu şi în realitate.În numele colectivului de cadre didactice al Colegiului Gheorghe Balş Adjud", spune Valentin-Marian Mitrofan, directorul Colegiului Gh. Balş.

La nivelul judeţului Vrabncea va creşte numărul claselor profesionale, de la 17 la 28, ca urmare a Ordinului ministrului Ecaterina Andronescu de aprobare a planului de şcolarizare pentru 2019-2020.

Sindicaliştii din învăţământ au reacţionat săptămâna trecută faţă de această situaţie, precizând că unităţile şcolare nu au baza materială pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, în concordanţă cu standardele de pregătire profesională.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: