VIDEO Cum se vede Focşaniul filmat dintr-un aparat de zbor. Oraşul, survolat de unul dintre cei mai de succes tineri români

Un focşănean stabilit la Bucureşti, pasionat de zbor, a filmat sâmbătă, din aparatul cu care survolează ţara în lung şi în lat, oraşul de baştină.

Este vorba despre Iulian Pleşcan, care coordonează activitatea Centrelor de Excelenţă în Cardiologie şi Radiologie Intervenţională ARES. Iar lucrul acesta îl face cu succes de cinci ani.

El are 33 de ani, iar acu 5 ani a fost nominalizat de către Forbes România ca fiind printre cei mai de succes 30 de tineri români cu vârsta sub 30 de ani în cadrul Galei „30 sub 30”.

Este de profesie jurist şi doctorand în Drept Internaţional Public.

Cum arată Focşaniul de sus, vedeţi în imaginile de mai jos.