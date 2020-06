Transparenţa e facultativă la primăriile din Vrancea. 80% dintre administraţiile locale ţin la secret informaţiile de interes public

Unul dintre principiile fundamentale în relaţiile dintre cetăţeni şi autorităţile publice, potrivit Constituţiei, se referă la accesul liber şi neîngrădit al persoanei la informaţiile de interes public.

Acest lucru se face atât din oficiu, cât şi la cerere, fiecare autoritate având obligaţia de a furniza pe site-urile proprii informaţii considerate de interes propriu, precum hotărâri ale consiliilor locale, regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama instituţiei, declaraţii de avere şi interese, bugetul local anual, program de audienţe, Monitorul Oficial Local, anunţuri la concursurile de angajare şi alte câteva informaţii obligatorii stabilite de legislaţie.

USR Vrancea a făcut o evaluare a primăriilor din Vrancea la capitolul transparenţă iar rezultatele sunt catastrofale, după cum arată rezultatele, în condiţiile în care au fost verificate doar câteva aspecte: organigrama, declaraţiile de avere pentru 2019, statul de salarii şi hotărârile de consiliu local, până la data curentă. Liderii USR spun că în secolul internetului, primăriile din Vrancea au rămas blocate în epoca de piatră în ceea ce priveşte transparenţa online.

"Cu ocazia evaluărilor naţionale am scos şi noi la tablă primarii din Vrancea şi i-am testat la capitolul <<transparenţă>>. Doar 11 din 73 de primari au trecut clasa, restul de 62 fiind corigenţi sau repetenţi. În urma analizei, nu am reuşit sa identificam o buna parte din informaţii. Mai exact la jumătate din primării nu am identificat declaraţiile de avere pentru 2019, la 40 % nu am identificat statul de salarii, 32% nu au organigrama afişată şi 74% nu au hotărârile de consiliu local afişate la zi sau le au afişate doar pe câteva luni. În ultimii ani, primarii au umflat grosolan organigramele, pentru a-şi securiza cât mai multe voturi, iar salariile s-au mărit substanţial şi ele. Primarii au <<uitat>>, însă, să repartizeze şi un angajat care să se ocupe şi de actualizarea paginii de internet a primăriei cu informaţiile cerute în mod obligatoriu prin lege. Iar acolo unde s-au publicat calitatea informaţiilor lasă mult de dorit. Nu mai vorbim de GDPR, unele primării afişând CNP-ul angajatilor. Am făcut sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia de Integritate şi Prefect pe marginea celor constatate, în speranţa că lucrurile se vor corecta", potrivit USR Vrancea.

Transparenta Primarii Vrancea by Borcea Stefan on Scribd

De altfel, modul sfidător despre cum tratează edilii actul de transparenţă este exemplificat şi de un răspuns total pe lângă lege dat de Primăria Bilieşti celor de la USR, la o adresă înregistrată în baza legii 544/2011, privind accesul la informaţiile de interes public. În adresă, USR cere Primăriei Bilieşti să i se pună la dispoziţie câteva informaţii legate de o investiţie derulată în comună, iar primarul Vasile Chirilă găseşte de cuviinţă să răspundă în bătaie de joc, trimiţându-i pe iniţiatorii adresei să afle informaţiile solicitate de pe panourile care ar fi amplasate în comună.