Toma taie în carne vie în rândul angajaţilor care implementează proiecte europene. "Ştiu că am deranjat mult"

La trei luni de la preluarea funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, liberalul Cătălin Toma a prezentat câteva dintre direcţiile de acţiune pe care le-a avut în vedere în această perioadă.

Una dintre preocupări a fost legată şi de eficienţa în activitate a angajaţilor din Consiliul Judeţean Vrancea, fiind descoperite situaţii unde scheme de personal sunt de-a dreptul supradimensionate.

Un exemplu este la echipele care implementează proiecte cu fonduri europene, unde se ştie că funcţionarii sunt retribuiţi în plus.

„Există 15 echipe de implementare proiecte europene. Iniţial erau formate din zece persoane, momentan media este de cinci. Ştiu că am deranjat foarte mult, am creat unele supărări, dar nu accept ca într-o astfel de echipă se fie şi responsabil tehnic, şi coordonator tehnic, şi responsabil financiar, şi coordonator financiar plus expert şi responsabil comunicare. Mai puneţi şi managerul, mai puneţi şi asistentul, mai puneţi şi alte persoane şi ajungem la echipe formate din zece oameni. Nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să pun la îndoială munca nimănui, vreau doar să atrag atenţia că nu voi plăti, nu voi accepta să dau bun de plată pentru situaţii de genul <<am redactat la detaliere>>, <<am redactat adresă către nu ştiu ce instituţie două ore>>. Dacă redactăm două ore o adresă avem o problemă. Banii pe care îi plătim nu sunt din fonduri europene, ci din bugetul Consiliului Judeţean Vrancea. Mai mult, unele proiecte au plătite şi consultanţă, fapt care nu justifică activităţi care să fie plătite de CJ Vrancea, sub nicio formă.”

