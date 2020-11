Primăria Focşani vrea să atragă fonduri europene de peste 8,7 milioane de lei pentru echipamente necesare şcolii online

Predarea online va trebui să devină o obişnuinţă, pe care o impune această pandemie în care ţara noastră se află de opt luni.

Prinse descoperite din punct de vedere material, autorităţile încearcă să dreagă busuiocul şi vor să creeze cât de cât condiţii necesare desfăşurării activităţilor didactice.

La Focşani, se doreşte accesarea de bani europeni pentru dotarea tuturor sălilor de clasă cu echipamente moderne obţinute prin intermediul proiectului "Îmbunătăţirea Infrastructurii Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor" (TIC), un proiect care abia şi-a deschis liniile de finanţare.

Primăria vrea să atragă 8,727 milioane de lei, din care 98% sunt cheltuieli eligibile din Fondul European de Dezvoltare Regională iar contribuţia municipalităţii este de 177.000 de lei, respectiv partea de cofinanţare.

Potrivit municpalităţii, în Focşani sunt 20 de şcoli cu 525 de clase, laboratoare, cabinete, urmând astfel să fie achiziţionate 525 de sisteme "all in one", 525 table interactive, 520 de bucăţi camere web videoconferinţă şi 525 tablete grafice.

Un sistem "all in one" este evaluat la 750 de euro, la fel şi un laptop, o cameră web pentru videoconferinţă ar costa 500 de euro, ecranul de proiecţie 200 de euro, tabla interactivă 2.000 de euro, tableta grafică 200 de euro.

Proiectul privind aprobarea cheltuielilor va fi supus votului aleşilor locali într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local Focşani, care va avea loc marţi, 10 noiembrie.