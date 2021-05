Primăria Focşani a plătit trei studii de 100.000 de euro pentru un campus inexistent şi pregăteşte a patra plată

În anul 2007, când economia României „duduia”, Guvernul Tăriceanu aloca fonduri speciale pentru construcţii şi reparaţii de şcoli, iar acolo unde se impunea erau daţi bani şi pentru înfiinţarea de campusuri şcolare. În joc s-a băgat atunci şi Primăria Focşani, care a comandat o documentaţie tehnică pentru campus, ce prevedea reabilitarea a trei licee aflate la un loc, respectiv Colegiul Tehnic „Edmond” Nicolau”, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” şi Liceul cu Program Sportiv, precum şi modernizarea internatelor şi cantinelor arondate liceelor în cauză.

Documentaţia a fost realizată pentru suma de 254. 288 de lei de către firma Spiri Com din Bucureşti, care a mai executat proiecte similare şi în Constanţa, Craiova şi alte locuri din ţară. Primăria Focşani a rămas în sertar cu documentaţia plătită, dar nedepusă, sub motivaţia că s-au terminat fondurile. Situaţia s-a repetat şi în anul 2009, când s-a încercat accesarea de fonduri structurale, iar Spiri Com a primit, pentru refacerea documentaţiei „din sertar”, alţi 166.530 de lei din bugetul municipiului Focşani.

De această dată proiectul a fost depus, dar a intrat pe lista de rezervă din acelaşi motiv ca şi prima dată, şi anume fonduri terminate. Cinci ani mai târziu, în primăvara anullui 2014, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est (ADRSE) Brăila anunţă municipalitatea din Focşani că din economiile realizate în proiectele cu finanţare europeană există posibilitatea unor realocări de fonduri către obiectivele de învăţământ. Cu o condiţie, ca banii alocaţi să fie consumaţi până la 31 decembrie 2015. Primarul de atunci reia subiectul, mai ales că în joc era o investiţie cifrată la peste 67 de milioane de lei, vorbind aici de o lucrare de mare anvergură cu termen de finalizare de un an şi jumătate.

Municipalitatea visează la banii din PNRR

ADRSE a cerut Primăriei Focşani reactualizarea documentaţiei, în sensul de a corecta anumite greşeli descoperite pe parcurs şi să se plătească diferenţa de TVA, de la 19% la 24%. S-a întrunit Consiliul local, care a fost de acord să aloce alţi 50.000 de lei pentru obţinerea certificatelor de urbanism şi alte avize necesare redepunerii proiectului.

Şi de data aceasta lucrările s-au împotmolit, după ce între primar şi colegii săi de partid din Consiliul Local a intervenit un diferend legat de proiectant, care voia infinit mai mulţi bani, circa 600.000 de lei, astfel că proiectul campusului şcolar atât de râvnit şi pentru care s-au cheltuit aproape 100.000 de euro a murit şi a treia oară.

Între timp, primarul s-a schimbat la Focşani, iar noua administraţie, tot PSD, care critică noul Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), despre care edilul Cristi Misăilă s-a exprimat că este „o gogoaşă umflată”, se încântă totuşi cu ideea că planul construirii unui campus şcolar, în aceeaşi locaţie, ar putea fi fezabil.

Prin urmare, în proiectul de buget pe anul 2021 a prins suma de 70.000 de lei pentru refacerea studiului de fezabilitate, fără de care proiectul amintit nu poate fi depus. Suma ar fi trebuit aprobată în şedinţa Consiliului Local de marţi, 4 mai, şedinţă care a fost însă suspendată din cauza dezordinii instalată în sală.

Trebuie spus că, între timp, Primăria Focşani a demarat pe acea suprafaţă de teren unde se intenţionează realizarea campusului o investiţie în terenuri sportive, de aproape nouă milioane de lei.

În plus, la ADR Sud-Est Brăila se mai află un proiect în valoare de 29 de milioane de lei pentru reabilitarea energetică a clădirii Colegiului Tehnic „Edmond” Nicolau”, imobil care ar fi trebuit modernizat în actualul exerciţiu financiar european, dar care a rămas pe lista de rezervă pentru viitorul buget european.

