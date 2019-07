Patronii de localuri se plâng de raziile prea dese ale poliţiei. „Oare e normal să omori cu controale sursele de venit ale statului?“

De ceva vreme, Poliţia Vrancea derulează în serile de week-end-uri razii periodice, cu efective sporite, de la toate liniile de muncă.

Una dintre aceste acţiuni a avut loc chiar sâmbătă seara iar patronii unui restaurant cunoscut în oraş.

Exasperaţi de controalele repetate, cei de L' Atelier, aflat proximitatea Colegiului Naţional Al. I. Cuza, s-au plâns pe Facebook s-au plâns că acest lucru le distruge activitatea.

“Nu ne place să ne victimizam, ne cunoaştem greşelile pe care am încercat din răsputeri să le corectăm. Înţelegem şi promovam ideea de disciplina economică şi fiscală dar suntem siguri că se poate asigura această disciplină şi altfel, într-un mod mai prietenos. 40-50 de mascaţi, 20-30 de poliţişti de la diferite departamente, amenzi de sute de milioane PTR bacşişul barmanilor.... cam aşa se petrec lucrurile încă în Focşani. Şi nu rar! Cam o dată la două luni. Pe lângă asta te mai vizitează OPC-ul, dsp-ul, DSV, Itm-ul;direcţia de cultură dă şi ea amenzi frumoase, mediul, ISU etc. De trei ani de când avem controale periodice NU S-AU DESCOPERIT NICIODATĂ CANTITĂŢI DE DROGURI, INFRACTORI SAU EVAZIUNE FISCALĂ. Reclamaţii pentru zgomot au absolut toate restaurantele şi barurile din Focşani! Oare e normal să omori cu controalele sursele de venit ale statului, angajatori a sute de oameni într-un oraş care nu are nici o strategie de dezvoltare? Oare nu se poate educa altfel mediul de afaceri decât prin metode punitive. Atâta timp cât nu luăm atitudine ne merităm soarta!”, au scris pe Facebook cei de la L' Atelier.

Despre această postare a comentat şi reprezentantul firmei de consultanţă împuternicit să acţioneze în numele societăţii călcate mereu de oamenii legii.

“Cum şi când vin aceste controale? E simplu sâmbata între 23.00 si 02.00 fiind cunoscut faptul că atunci locaţia atinge vârful de clienţi şi vânzări. Abuzul autorităţilor de a bloca activitatea exact in orele în care vânzările sunt cele mai mari arată faptul că se urmăreşte voit distrugerea afacerii, nicidecum educarea agentului comercial. Este strigător la cer să vii cu 60 oameni printre care şi mascaţi într-o locaţie paşnică de bun simţ, cu pază asigurată de firmă specializată, o locaţie in care ies tinerii să sărbătorească terminarea liceului sau reîntâlnirea după facultate, numai pentru a verifica o casă de marcat. Este strigător la cer cum se urmăreşte închiderea acestei afaceri în condiţiile în care locaţiile din comunele învecinate cu acelaşi profil (din comuna Milcovul şi Cârligele) sunt ocolite de fiecare dată. Să ne mulţumim a fi un oraş al bugetarilor obedienţi sau să susţinem mediul de afaceri? Uitându-ne în datele oficiale observăm că această societate are 15 angajaţi si o cifră de afaceri de 2.357.644 lei, ceea ce arată că oferă nişte locuri de muncă generoase în oraşul în care nu prea se întâmplă nimic şi totodată plăteşte şi nişte taxe şi impozite să susţină bugetul local şi de stat. După cum observăm si singuri mulţi au renunţat şi au plecat să facă afaceri în altă parte. O fi bine, o fi rău... vom vedea”, a comentat Liviu Cosma.

Ce spune Poliţia despre controalele efectuate

În weekend-ul care a trecut au fost efectuate controale la 83 agenţi economici din care 8 discoteci/cluburi, 27 baruri, 8 alte unităţi care desfac băuturi alcoolice şi 40 magazine/ alţi operatori economici.

"Au fost constatate 11 infracţiuni, din care 3 infracţiuni contra persoanei, 7 infracţiuni la regimul rutier şi o infracţiune de natură economică. În cadrul activităţilor desfăşurate au fost identificate în flagrant 8 persoane care au comis infracţiuni,a fost depistat un bărbat urmărit naţional şi internaţional, fiind identificaţi totodată 5 autori ai unor infracţiuni înregistrate iniţial cu autor necunoscut, faţă de doi dintre aceştia fiind dispuse măsuri preventive, (faţă de unul s-a dispus arestarea preventivă pentru 30 zile şi pentru al doilea s-a dispus măsura controlului judiciar)", potrivit IPJ Vrancea.

