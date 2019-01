Motivul pentru care criticul Alex Stefănescu a refuzat invitaţia de a veni pe 24 ianuarie la Focşani. Cum răspunde Consiliul Judeţean

Criticul literar Alex Ştefănescu a povestit pe Facebook o întâmplare despre care spune că l-ar fi determinat să nu onoreze invitaţia primită de la Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, de a fi prezent pe 24 ianuarie la manifestările de la Focşani.

Textul publicat pe pagina de Facebook de critic se numeşte ”Politeţea lui Marian Oprişan”, iar Alex Ştefănescu povesteşte experienţele prin care susţine că ar fi trecut atunci când a fost invitat în trecut la o manifestare culturală în Vrancea. Vă prezentăm mai jos postarea lui Alex Ştefănescu.

“Cu două-trei săptămâni înainte de 24 ianuarie 2019 am primit o invitaţie semnată de Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea. I-am răspuns politicos, explicându-i de ce nu pot să dau curs invitaţiei sale. I-am descris modul scandalos-ostil în care am fost tratat cândva la Focşani. Încă mai speram să fi fost la mijloc o neînţelegere. Iată însă că, nerăspunzându-mi, Marian Oprişan confirmă că practică în mod curent impoliteţea. Iar eu nu pot să dau «mână cu mână» cu oamenii nepoliticoşi.

Stimate domnule Marian Oprişan,

Ştiu că nu dv. vă ocupaţi de trimiterea invitaţiilor, totuşi, pentru că am primit o invitaţie semnată de dv., mă adresez dv. Cu ani în urmă am fost invitat la Focşani, ca să ţin o conferinţă pe teme literare la Casa de Cultură a Sindicatelor. Am acceptat cu plăcere (este greu să nu iubeşti Focşaniul), cu toată că sunt relativ bătrân, sufăr de inimă şi nu mi-e uşor să mă deplasez. Conferinţa a fost un succes. Sală arhiplină, aplauze etc. Apoi, după conferinţă, directorul instituţiei a dispărut pur şi simplu şi mi s-a şoptit că Marian Oprişan este furios că am fost invitat eu (care în repetate rânduri am criticat PSD-ul), iar el, directorul, are doi copii mici şi riscă să-şi piardă serviciul. N-am mai fost plătit (era vorba de 1.000 de lei), n-a mai avut loc masa festivă la care fusesem invitat, nu mi s-a mai decontat benzina (venisem cu Logan-ul meu). În plus, după ce am ajuns acasă, m-au somat, telefonic, cei de la hotel să plătesc camera (1 noapte), fiindcă altfel o să fiu dat în judecată.

În ziarul local (cel care exprimă punctul de vedere al Consiliului Judeţean) a apărut un articol insultător şi nedrept la adresa conferinţei ţinute de mine. Iar aceasta în condiţiile în care eu respectasem înţelegerea şi vorbisem numai şi numai despre literatură, fără să fac nici măcar o aluzie politică. Ulterior am mai venit la Focşani la o întâlnire cu publicul găzduită de Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia”. Acolo totul a decurs normal. Dar eu nu pot să uit cum am fost tratat de Consiliul Judeţean sau, în orice caz, în numele Consiliului Judeţean. Aşa stând lucrurile, nu pot să dau curs invitaţiei dv., pentru care totuşi vă mulţumesc. Dacă vreodată mi se vor restitui banii pierduţi atunci (măcar banii pentru conferinţă şi pentru benzină), voi încerca să uit cum am fost tratat, cu ani în urmă, absolut pe nedrept. Sunt un om civilizat, respect autorităţile (chiar şi când reprezintă un partid despre care am o părere proastă), iubesc literatura mai mult decât politica, şi nu meritam să fiu tratat cu atâta duşmănie. Succes la festivitatea din 24 ianuarie! Alex. Ştefănescu” , a scris criticul.

Reacţia reprezentanţilor CJ Vrancea

În replică, Consiliul Judeţean Vrancea susţine că nu cunoaşte despre evenimentul cultural la care criticul face referire şi că nu există raporturi de subordonare între Consiliul Judeţean Vrancea şi Casa de Cultură a Sindicatelor "Leopoldina Bălănuţă" şi nici între directorul Casei de Cultură şi preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, iar decontarea sumelor aferente evenimentului era o sarcină a organizatorului.

“Având în vedere manifestările culturale şi artistice desfăşurate cu ocazia celebrării a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, preşedintele Consiliul Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a invitat atât oameni din sfera politică, cât şi oameni de cultură, sportivi, istorici, medici, mass-media fără a ţine cont de afinitatea politică. Chiar dacă de-a lungul timpului, domnul Alex Ştefănescu a adus critici Partidului Social Democrat, s-a regăsit pe lista de invitaţi. Este trist că, în numele preşedintelui Marian Oprişan, unele persoane transmit în spaţiul public informaţii false referitoare la activitatea sau la implicarea în diverse acţiuni sau afirmă că ar fi spus sau promis anumite lucruri. Aceste situaţii de fapt aduc un serios prejudiciu de imagine, atât dumnealui personal, cât şi instituţiilor pe care le reprezintă. Ne pare rău pentru confuzia creată şi de neplăcerile cauzate domnului critic literar Alex Ştefănescu pe care îl apreciem pentru toată activitatea pe care o desfăşoară”, se arată într-un comunicat al Biroului de Presă al Consiliului Judeţean Vrancea.

Ce spun reprezentanţii Casei de Cultură Focşani

Jurnaliştii Adevărul au contactat şi conducerea Casei de Cultură din Focşani, în legătură cu situaţia neplăcută invocată de criticul Alex Ştefănescu.

Directorul acestei instituţii, Emil Răvoiu, a declarat că nu ştie despre ce este vorba şi că este posibil ca acest lucru să se fi întâmplat în mandatele fostelor conduceri, întrucât el se află la cârma instituţiei de doar trei ani. Înaintea sa, directori la Casa de Cultură au mai fost Aurel Oborocea şi Paraschiv Prodan, ultimul fiind şi consilier judeţean PSD.

Alex Ştefănescu: “M-aş bucura să fie adevărat“

Criticul literar a luat act de comunicatul Consiliului Judeţean şi a declarat, tot pe pagina de Facebook, următoarele:

“M-aş bucura să fie adevărată explicaţia din comunicatul Consiliului Judeţean Vrancea. Ar însemna că un important demnitar al statului român NU a coborât atât de jos încât să-l sancţioneze pe un conferenţiar pentru vederile lui politice (pe care, de altfel, nici nu şi le-a exprimat în cadrul conferinţei). Rămâne de crezut că oameni mai puţin importanţi din judeţ au săvârşit actul de impoliteţe şi că, din laşitate, au dat vina pe preşedintele Consiliului Judeţean.

Este o problemă minoră, care însă, la vremea respectivă, m-a afectat foarte mult. M-am simţit indezirabil şi, într-un fel, alungat dintr-un ţinut al ţării mele, pe care, din nefericire, o iubesc foarte mult.

Asta e. Ce-a fost a fost. N-o să mor pentru că n-am primit banii promişi pentru o conferinţă“.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: