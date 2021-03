Monumentul funerar al filantropului Pastia, evaluat la un leu. Aberaţiile din proiectul „urgent” al Primăriei VIDEO

Aleşii locali din Focşani s-au reunit marţi, 30 martie, în şedinţă de îndată, pentru aprobarea unui proiect "urgent" care nu a trecut la şedinţa din 24 martie şi care viza prelungirea dării în administrare a domeniului public din municipiu către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice (DDSP) Focşani.

Un proiect pe care edilul Misăilă l-a adus în dezbatere cu câteva zile înainte de expirarea termenului de administrare de către DDSP, respectiv 1 aprilie şi pe care şi l-ar fi dorit aprobat pentru următoarea perioadă de zece ani.

În cadrul şedinţei de îndată de azi, viceprimarul Alexandra Tătaru a propus ca această prelungire să se facă deocamdată pentru un an, timp în care ar putea fi gândită o strategie privind acest mod de administrare, dar şi repararea erorilor strecurate cu duiumul în proiect.

Printre acestea este vorba despre modul cum a fost evaluat monumentul funerar al filantropului Mr. Gh. Pastia, monument istoric, care are o valoare de inventar de fix un leu, spre comparaţie cu un WC public, evaluat la 10.000 de lei. O altă aberaţie este înscrierea în lista bunurilor care urmează a fi date în administrare către DDSP a bustului marelui istoric Constantin C. Giurescu, amplasat după iniţiatori undeva în parc (nu este indicat locul), bust care în realitate se găseşte în proprietatea oraşului Odobeşti după ce vechea administraţie PSD a Focşaniului din anul 2006, din motive politice, a refuzat donaţia care făcea referire la un om apropiat de valorile liberale.



"Consider că perioada contractuală de 10 ani este prea mare, cât timp nu s-au respectat câteva obligaţii importante care, la rândul lor, generează efecte în lanţ. Spre exemplu, în Anexa 1 a proiectului de hotărâre supus azi dezbaterii în şedinţa de C.L. Focşani şi intens mediatizat în aceste zile, ce cuprinde inventarul imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Focşani ce se atribuie în administrare DDSP, am descoperit numeroase anomalii, respectiv valori de inventar nereale şi multe discrepanţe ce pot cauza efecte ulterioare în detrimentul bugetului municipalităţii. Am dat doar câteva exemple, cum ar fi: monumentul funerar al filantropului Pastia are valoarea doar de un leu în timp ce un WC public are valoarea de peste 10.000 lei; lucrările de sculptură din sensurile giratorii de la Teatru, Ceasul Rău, intersecţie Gară, opere ale unor sculptori contemporani, toate au valoare de inventar de peste un milion de lei sau aproape, în vreme ce bustul lui Mihai Eminescu din Piaţeta Teatru, creaţie a marelui sculptor Marcel Guguianu, are o valoare de inventar de numai 35.000 de lei.

În inventar apare si un bust care nu există în Focsani, cel al marelui istoric Constantin Giurescu, cetăţean de onoare al orasului. Bustul a fost donat încă din 2006 oraşului Odobeşti pentru că municipalitatea nu a ţinut cont de dorinţa familiei, respectiv Fundaţiei Ion Basgan de a amplasa acest bust în Piaţeta Teatru.

La Piaţeta Balada valoarea de inventar este de 384.000 lei, în condiţiile în care doar investiţia făcută acum un an a fost de peste trei milioane de lei. Piaţeta de pe strada Brăilei, nemodernizată, are aceeaşi valoare cu Balada. Piaţa Unirii are o valoare inventar de 5,2 milioane de lei, în condiţiile în care s-au cheltuit milioane de euro pe modernizare şi exemplele pot continua. Având în vedere aceste anomalii identificate, se impune de urgenţă o reevaluare a acestor imobile, actualizarea periodică a listei de inventar, astfel încât valoarea patrimonială dată în administrare să fie una cât mai aproape de realitate. Pentru cele expuse şi nu numai, consilierii USR-PLUS, alături de consilierii PNL, vor susţine un amendament de reducere a perioadei de administrare, cu posibilitatea de prelungire, până la remedierea tuturor problemelor constatate”, a spus viceprimarul Alexandra Tătaru.

Prin urmare, miercuri, 31 martie, a fost convocată o nouă şedinţă de îndată a Consiliului Local Focşani, unde pe ordinea de zi se află „aprobarea proiectul de hotărâre privind prelungirea dării în administrare pe o perioadă de 1 an a unor imobile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Focşani, în vederea exploatării şi întreţinerii acestora”.

Într-un comunicat de presă, primarul Misăilă a atenţionat că neadoptarea proiectului riscă să ducă la "suspendarea serviciilor de salubritate, repararea străzilor, întreţinerea mobilierului stradal şi a spaţiilor verzi, administrarea cimitirelor şi serviciul de ecarisaj începând cu data de 1 aprilie 2021, deoarece nu mai există temeiul legal în baza căruia DDSP, poate administra, conform obiectului de activitate, domeniul public al municipiului".

