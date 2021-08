Impresii de la participanţi despre Festivalul Boovie: „Am trăit trei zile la Focşani ca într-o bulă a binelui”

La startul ediţiei din acest an s-au înscris 230 de echipe din 39 de judeţe ale ţării şi au finalizat realizarea în termen a trailerelor 161 de echipe din 27 de judeţe, Republica Moldova, Italia si Spania.

Cel mai bine au descris festivalul din acest an chiar participanţii: „provocator”, „emoţionant”, „copleşitor”, ”am trăit trei zile la Focşani, la Boovie, ca intr-o bulă a binelui, îmbibaţi de frumos şi energii pozitive”.

După festivitatea de deschidere, care a avut şi o componentă de social-awareness prin lansarea proiectului BEEHERE, seara s-a încheiat cu un electrizant concert al trupei „Noaptea Târziu”, care i-a antrenat la dans şi într-un dialog interactiv atât pe elevi, cât şi pe profesori,

În timpul zilei de sâmbătă, elevii şi profesorii au participat la numeroase workshopuri, ateliere şi întâlniri memorabile. Carismaticele Paula Herlo şi Carmen Uscatu au transmis mesaje de puternic impact emotional şi moral celor peste 500 de persoane prezente în Piaţa Unirii, profesorii s-au întâlnit cu două nume importante din învăţământ, Doru Căstăian şi Marcel Bartic, elevii au avut oportunitatea să se bucure de workshopuri realizate de traineri de excepţie, precum Florentina Bratfanof, Cătălin Anchidin, Cătălin Isbaşe, Andrada Strugaru, Adelina Miron, care a gestionat şi echipa de presă a festivalului, Adrian Ciglenean, Olimpia Săpunaru, Adrian Damian, Bogdan Trifan, Silvia Vrânceanu, Marina Vasilof.

Elevii de la secţiunea Boovie Kids, care au realizat book-trailere pentru romanul „Lămâi, cărţi şi prieteni” au participat la o întâlnire în direct cu autoarea Sally J. Pla, care le-a apreciat şi popularizat produsele filmice. În cea de-a doua seară, participanţii au fost invitaţi să vizioneze o piesă de teatru jucată de liceeni focşăneni.

Premii în valoare de 10.000 de euro

Marele premiu, în valoare de 5.000 de lei, a ajuns în acest an la Urlaţi, în judeţul Prahova, la Echipa The Hit List a Liceului Teoretic "Brâncoveanu Vodă", pentru trailerul după romanul ”Toată lumina pe care nu o putem vedea”, de Anthony Doerr. La ediţia din acest an fost acordate peste 90 de premii în bani, însumând circa 10.000 de euro, precum şi zeci de premii speciale în produse sau traininguri gratuite, oferite de Editura Corint, Digi RDS RCS, Casa de producţie şi post-producţie film Avanpost şi Tedy Necula.

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Grow Up Project şi de Colegiul Naţional Pedagogic ”Spiru Haret”, cu sprijinul Consiliului Judeţean Vrancea, al Consiliului Local şi Primăriei Focşani şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, în calitate de parteneri.

Festivalul Boovie a luat naştere în 2015, fiind organizat prima dată de profesorul Carmen Ion, sub forma unui concurs şcolar. Nevoia de a-I determina pe elevi să citească s-a transformat într-un proiect de educație integrată.Totul a pornit de la un concurs la nivel de clasă, în care elevii au combinat lectura cu abilitățile și mijloacele multimedia.

În ideea că ar putea să le deschidă orizonturile şi să-i determine să-şi asume lectura ca act motivat intrinsec, Carmen Ion le-a propus să citească nişte romane şi apoi să le transforme în trailere. Concluziile finale – trailerele după romanele noi au fost realizate cu un grad mai mare de implicare, produsele au fost net superioare şi echipele s-au focalizat mai eficient şi mai susţinut pe scop.

De-a lungul celor cinci ediţii, festivalul a evoluat prin entuziasmul pe care l-au arătat profesorii şi elevii, dar şi prin suportul unor oameni de seamă, până a ajuns la nivel internaţional. În anul pandemic 2020, Boovie a continuat în ciuda tuturor restricţiilor, #staysafe rămânând cuvântul de ordine, aproape totul mutându-se online. Informaţii suplimentare puteţi afla pe site-ul festivalului, www.boovie.ro, şi pe paginile de social media.

