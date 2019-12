Fostul preşedinte al USR Vrancea a revenit în partid, după ce şi-a dat demisia în luna septembrie. "Doresc să susţin proiectul USR pentru Focşani"

Fostul preşedinte USR Vrancea, Cosmin Timofte, a revenit în USR, la mai bine de două luni după ce a demisionat din partid, în urma unor tensiuni interne în organizaţie.

Pasul făcut de cel care a condus filiala judeţeană mai bine de doi ani are legătură cu lansarea candidaturii lui Liviu Macovei la Primăria Focşani din partea USR. În cadrul şedinţei reunite ale Birourilor Judeţean şi Local Focşani, Timofte a menţionat că vrea să-l ajute pe Macovei în campania de anul viitor pentru alegerile locale.

”Am luat această hotărâre de a reactiva în USR pentru că am încredere în candidatura lui Liviu Macovei şi doresc să susţin proiectul USR pentru Municipiul Focşani. Consider că urmează o perioadă extrem de dificilă în viaţa politică locală în vederea construirii unei alternative la alegerile locale din 2020, cu scopul înlăturării PSD-ismului din Judeţul Vrancea. De aceea, consider că este nevoie să începem să construim pe baza valorilor şi viziunii USR, o echipă competitivă pentru Municipiul Focşani şi desigur şi pentru Vrancea”, a motivat Cosmin Timofte revenirea sa în USR.

Decizia revenirii lui Timofte a fost salutată de membrii conducerii USR.

”Mă bucur că a revenit în echipa noastră şi consider că este un plus pentru organizaţia USR Focşani şi pentru viitoarele campanii. Are o experienţă vastă, este unul dintre cei care au condus USR spre ce este astăzi în Vrancea şi consider că avem nevoie de oameni cât mai bine pregătiţi aşa cum este Cosmin Timofte”, a precizat Liviu Macovei, preşedintele USR Focşani.

Citiţi şi:

Dan Barna a cerut liderului USR Vrancea retragerea de pe „lista USR la guvernare“, după ce Cosmin Timofte a decis să excludă din partid mai mulţi membri

Puci la USR Vrancea. Un traseist nou-intrat în partid şi-ar pregăti drumul pentru conducerea filialei

Câte funcţii poate să deţină un lider USR? Toate. Preşedintele USR Vrancea este şi liderul USR Focşani. Cine se află în spatele său