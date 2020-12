Fostul director al Ateneului, victorie importantă în războiul cu edilul Misăilă. Primăria a risipit degeaba bani pe avocaţi

După doi ani de dispute în instanţă, procesul dintre fostul director al Ateneului Popular" Mr. Gh. Pastia", Valentin Gheorghiţă şi primarul municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, a ajuns la final.

Magistraţii Curţii de Apel Galaţi i-au dat dreptate lui Valentin Gheorghiţă şi au decis anularea dispoziţiei primarului privind procedura de reluare a concursului de proiecte şi a actului prin care a fost informat de rezultatul concursului pe care l-a picat.

Valentin Gheorghiţă, fostul director al Ateneului, a cerut în instanţă anularea unui act administrativ după ce la concursul din toamna anului 2018, organizat pentru funcţia de manager al Ateneului Popular, a obţinut nota 7,33 la proiectul de management iar la interviu a luat nota 6,36 un rezultat de 6,83, insuficient pentru a primi un nou mandat.

Cu alte cuvinte, Primăria Focşani este obligată acum să reia procedura de organizare a concursului de proiecte pentru funcţia de manager al Ateneului Popular, exact în aceleaşi condiţii în care s-a desfăşurat şi primul concurs la care a participat Valentin Gheorghiţă, după ce aceste reguli fusese schimbate cu scopul de a-l împiedica pe fostul director să-şi depună din nou dosarul.

În plus, instanţa a obligat Primăria Focşani la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 2.180 lei.Decizia magistraţilor de la Curtea de Apel Galaţi este definitivă şi rămâne de văzut ce va întâmpla mai departe în disputa care are ca miză persoana care va conduce Ateneul Popular. Asta pentru că pe rolul instanţei de judecată se mai află un dosar prin care Valentin Gheorghiţă contestă rezultatul evaluării din 2018.

“Nu cred, nu consider că în cei 5 ani de activitate ai ultimului mandat a fost o activitate de sub nota 9. Se ştie ceea ce am făcut aici, ce activităţi şi proiecte interesante, în special cu orchestra Unirea, cu corul Pastorala, pe care l-am preluat în 2015, cu Festivalul de Muzică clasică înfiinţat în 2015, primul festival de muzică clasică al judeţului nostru. Toate acestea au ridicat ştacheta din punct de vedere cultural astfel că a fost surprinzător pentru mine că am fost subevaluat. Eu consider că am fost subevaluat în mod intenţionat pentru a se declanşa acest concurs de proiecte la Ateneul Pastia”, ne-a declarat la momentul respectiv Valentin Gheorghiţă.

La rândul său, primarul Cristi Misăilă l-a acuzat pe directorul Ateneului că s-a autoplagiat.

“Actualul Director al Ateneului a picat examenul pentru că nu a fost la înălţimea pretenţiilor ridicate de un astfel de concurs. Mai mult decat atât, deşi dumnealui consideră că este “o notă subiectiv dată”, îl contrazic chiar documentele pe care le-a prezentat comisiei de concurs. Astfel, proiectul său de managenent pentru 2019-2021 este un copy-paste nereuşit după raportul de management 2014-2018. Concret, din cele 40 de pagini ale proiectului de management, paginile 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 şi 34 sunt copiate la virgulă din raportul precedent. În aceste condiţii, orice alte comentarii sunt de prisos”, a spus primarul Misăilă.

La conducerea Ateneului Popular Mr. Gh. Pastia se află în prezent, cu titlu de interimar, Ionuţ Drilia, după acela conducere s-a mai aflat în acest an Anişoara Piţu, dar şi Marilena Şerbănuţ, consiliera personală primarului Cristi Misăilă.

Trebuie spus că pentru a câştiga procesul cu Valentin Gheorghiţă, Primăria a angajat o cunoscută casă de avocatură din Bucureşti, "S.P.R.L. Mocanu şi Asociaţii", onorariile plătite din bani publici de municipalitate ridicându-se la cel puţin 10.000 de euro, în condiţiile în care municipalitatea are la disoziţie o armată de jurişti. Avocata Elena Anghelescu, care îl reprezintă pe Valentin Gheorghiţă, a reuşit să fie mult mai convingătoare, asigurând succesul clientului ei.

