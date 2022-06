Ei sunt elevii cu 10 la Bacalaureat din Vrancea. Au învăţat, s-au distrat şi aşteaptă cu interes studenţia

Şi la Bacalaureatul din acest an, Vrancea a reuşit să se claseze între judeţele de top în ce priveşte numărul absolvenţilor care au obţinut zece pe linie la examenul de Bacalaureat.

Performanţele au fost realizate de doi absolvenţi de la Colegiul Naţional ”Al. I. Cuza” Focşani, doi de la Colegiul Naţional ”Unirea” Focşani şi unul de la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focşani, Vrancea situându-se pe locul 9 la nivel naţional în privinţa mediilor maxime.

Monica Lazăr, originară din comuna Negrileşti, a reuşit să obţină zece curat la toate cele trei discipline de examen fără să facă un minut de pregătire în particular. Monica a participat în acest an şi la Olimpiada Naţională de Istorie, disciplină pe care o va studia din plin şi la facultate.

„Mi-a fost suficient doar ceea ce am făcut cu profesorii la clasă şi aici pot să spun că am avut şansa unor dascăli minunaţi. În general, examenul a fost uşor, la limba română a fost oarecum un nivel mai ridicat, dar probabil am reuşit să fac diferenţa. Prima opţiune este să mă fac profesor şi voi merge să studiez la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti. Doamna profesor Gabriela Obodariu este cea care m-a inspirat în liceu şi mi-a insuflat dragostea pentru istorie. Mă gândesc şi la o carieră în diplomaţie”, ne spune Monica (foto), care a absolvit la profilul Ştiinţe Sociale.

Colega ei de liceu, la acelaşi profil, Bianca Sorică, şi-a asigurat prin cele trei note de 10 intrarea fără examen la Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi.

„Examenul de Bacalaureat a fost de nivel mediu şi rămân la părerea că a fost accesibil pentru toată lumea. Îmi doream o notă cât mai mare, dar nu m-am gândit la 10. Ca viitor student, am ales Iaşi pentru că este un oraş boem, spre deosebire de Bucureşti, unde predomină aglomeraţia”, ne-a precizat Bianca (foto)

Alţi doi absolvenţi de 10 provin de la Colegiul Naţional ”Unirea” Focşani. Jasmine Popa şi Tudor Zaharia au absolvit la profilul Matematică –Informatică şi vor merge la facultăţi în România.

Jasmine spune că a îmbinat foarte bine învăţatul cu distracţia, fără să le neglijeze pe niciuna.

„A fost oarecum stresant examenul de bacalaureat, dar mă bucur nespus că s-a terminat cu bine. Faptul că am luat 10 este o mândrie mare şi pentru că i-am mulţumit pe părinţi. Nu am spus nu la nicio petrecere din acest an, nu am renunţat la nimic din viaţa mea de adolescent, am fost într-un echilibru total şi a ieşit cum mi-am dorit. Am două-trei opţiuni pentru facultate, unde pot merge doar pe dosar, dar cred că am să aleg Matematică-Informatică la Universitatea Bucureşti, unde trebuie să susţin un examen la care nota de bacalaureat contează în mică măsură”, a spus Jasmin (foto)

Colegul ei, Tudor Zaharia (foto), s-a rezumat doar să ne spună că a fost deja admis la Facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Ani Teodora Robu, de la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focşani, este, la rândul ei, performera examenului de Bacalaureat. Spune că îşi doreşte o carieră în justiţie iar din toamnă va urma cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti.

„Sincer, din punctul meu de vedere, examenul de Bacalaureat a fost şi greu, şi uşor, dar m-am ales şi cu o experienţă frumoasă. Am învăţat mult, m-am axat în special pe matematică, română, geografie, obiecte de examen şi nu am renunţat de tot la distracţie în timpul liber”, a mărturisit Ani Teodora (foto).



În Vrancea, rata cumulată de promovare (înainte de contestaţii) este de 71,44 %. Pentru promoţia curentă, rata de promovare este de 75,53 %, iar pentru promoţiile anterioare – 32,11 %.

Au promovat 1441 de candidaţi, dintr-un total de 2017 de candidaţi prezenţi. Dintre aceştia, 1.380 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar 61 de candidaţi din promoţiile anterioare.



Pe discipline de examen, situaţia candidaţilor cu note de 10 este următoarea:

- 23 au obţinut nota 10 la proba de Limba şi literatura română;

- 126 au obţinut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 76; Istorie - 50);

- 126 au obţinut nota 10 la proba la alegere a profilului şi a specializării.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Eleva de la ţară care a luat 10 la Evaluarea Naţională învăţând, în pandemie, de pe telefonul bunicii

Rezultate Bacalaureat 2022 Vrancea. Note maxime pentru cinci absolvenţi de liceu