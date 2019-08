Cum a ucis un urs peste 60 de animale într-o singură noapte. Proprietarul animalelor: "Era foarte mare şi ne-a fost frică"

Peste 60 de oi, miei şi capre au fost ucise într-o singură noapte de un urs mare, la Fitioneşti, în gospodăria unui fermier din zonă. Bărbatul avea animale de rasă şi estimează paguba la peste 20.000 de euro.

Acesta are peste 350 de animale la stână şi este îngrozit că ursul va provoca şi alte distrugeri dacă nu se iau măsuri urgente. Autorităţile locale au anunţat responsabilii de la Ministerul Mediului despre această situaţie.

"În doar câteva minute, ne-a omorât 53 de oi şi miei rasa ţurcană de Haţeg şi 7 capre rasa alpină franceză. De asemenea, mai am trei capre grav rănite. Nu am putut interveni pentru că era întuneric, iar ursul era foarte mare şi ne-a fost frică, atât mie cât şi ciobanilor pe care îi am şi care vor să plece de la stână“, a spus proprietarul animalelor, Răzvan Dumitru, pentru Monitorul de Vrancea.

