VIDEO Surpriza cu care a fost primit Florin Busuioc la Craiova când a revenit pe scenă. „A fost magic, am avut lacrimi în ochi“

Florin Busuioc a urcat din nou pe scenă, marţi, 11 iunie, la Craiova. Piesa "Central Park" s-a jucat de data aceasta la Teatrul Marin Sorescu.

La finalul spectacolului, impresarul Gheorghe Vlad i-a spus lui Florin Busuioc să meargă pe scenă să le mulţumească celor care i-au salvat viaţa. "Când l-am auzit pe impresar că în sală sunt toţi cei care au ajutat la salvarea mea, i-am zis «aoleu, nu se poate» şi chiar mi-a venit să plâng. Aveam lacrimi în ochi când le-am mulţumit. M-am simţit foarte emoţionat, foarte emoţionat, nu emoţionat, foarte emoţionat. Şi am văzut şi în ochii lor emoţie, ceea ce m-a făcut să-mi dau seama că sunt totuşi destul de iubit, cumva. Asta s-a văzut şi atunci când am avut problema, toată lumea mi-a scris mesaje de încurajare. A fost magic, mă bucur că am putut să le mulţumesc tuturor pentru tot ce au făcut", a declarat actorul.

Cadrele medicale au fost aplaudate minute-n şir pe scena Teatrului Naţional din craiova

Florin Busuioc a stat faţă în faţă cu întreaga echipă de medici, asistenţi, infirmieri şi brancardieri care a intervenit pe data de 6 noiembrie 2018 când a suferit infarctul. Primii cărora le-a strâns mâna au fost medicii Eugen Ţieranu şi Paul Traşcă, doctorii care au venit de acasă şi în miez de noapte au intrat în sala de operaţie şi i-au montat un stent.





Mereu lângă actor a fost colegul Bogdan Talaşman, primul care a intervenit când l-a văzut prăbuşit la pământ. "El este cel care mi-a rupt 5 coaste, dar bine a făcut. Acum mă simt minunat. Datorită vouă sunt acum aici. Vă mulţumesc din suflet", a spus Florin Busuioc.

Impresarul Gheorghe Vlad a povestit cât de emoţionat a fost când l-a văzut pe Florin Busuioc din nou pe scenă. "Şi eu am avut un infarct, iar când l-am văzut pe Florin Busuioc pe jos, eu n-am mai ştiut de mine. A căzut în spatele meu, mergeam spre microbuz. Am auzit o pocnitură, când m-am uitat era negru. Norocul a fost că Bogdan Talaşman a sărit imediat şi l-a ajutat. Am avut mari emoţii să-l revăd pe scenă şi mă bucur că am reuşit să reluăm spectacolele cu piesa de acolo de unde le-am întrerupt", a spus impresarul la finalul spectacolului.