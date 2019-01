VIDEO Mii de fete vor să fie poliţiste. Ce i-a spus şeful Criminalisticii din Dolj unei tinere dornice să îmbrace uniforma

La Dolj este bătălie mare pe cele 12 posturi scoase la concurs. Au fost depuse 427 de cereri, multe dintre ele fiind semnate de fete.



"Este un val incredibil de cereri din partea fetelor de când s-a scos înălţimea ca bază de plecare. Au şanse mai mari decât băieţii. Fetele vor stabilitatea unui loc de muncă şi siguranţă financiară. Când trec de probele sportive, pentru ele procentul de promovabilitate creşte considerabil. Sunt mult mai conştiinţoase şi ambiţioase", a declarat George Vîlceleanu, psihologul craiovean care pregăteşte zeci de candidaţi pentru examenele în poliţie.

Comisarul şef Cristian Boicea, şeful Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Dolj, îi avertizează, însă, pe toţi cei care visează să devină poliţişti că meseria nu este deloc uşoară. Mai ales cea de poliţist la serviciul criminalistic, acolo unde sunt scoase în această perioadă şase posturi. "La noi, pe cele 6 posturi scoase la concurs sunt 210 candidaţi. Foarte mulţi. Candidaţii trebuie să înţeleagă, însă, ceva foarte important. Dacă nu sunt pasionaţi, nu au dăruire, dacă nu au răbdare şi nu sunt serioşi, nu au ce căuta în poliţie, mai ales în criminalistică. Noi căutăm oameni atenţi la detalii, oameni perseverenţi, să aibă un spirit comunicativ. Candidaţii mai trebuie să ştie ceva: noi, criminaliştii, lucrăm împreună. Noi ne înţelegem din priviri. Dacă sunt superficiali, trebuie să-şi caute altceva de muncă", a declarat comisarul şef Cristian Boicea.

Elena Calalb are 18 ani şi este una dintre fetele care visează să fie poliţist. Nu va candida pentru un post în această perioadă pentru că încă este elevă la Liceul Elena Cuza din Craiova. Se pregăteşte, însă, intens să intre la Academia de Poliţie. "Mereu am visat să fiu poliţist. Părinţii m-au avertizat că va fi greu, dar am spus că nu-mi pasă. Îmi place mult această meserie, recunosc că mă încântă şi siguranţa financiară, dar şi faptul ca voi avea un loc de muncă sigur. Nu mă sperie concurenţa pentru că învăţ foarte mult în această perioadă şi ştiu ce pot", a declarat viitorul candidat.

La nivelul ţării, aproape 8.500 de tineri îşi doresc să devină poliţişti. Ei candideaza pe 290 de posturi de de ofiţeri, agenţi şi personal contractual, posturi scoase la concurs la nivelul structurilor Poliţiei Române.

