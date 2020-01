Stratagema unui profesor ca să rămână director. „Au băgat în acte copil de 7 ani coleg de clasă cu copil de 1 an. Te doare capul!“

Profesorii care au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj predau la cea de-a doua şcoală din localitatea Sadova.

Aceştia susţin că totul a început în 2011, când şcoala Damian a preluat Grădiniţa Sadova, iar în 2016 a preluat şi grădiniţa Piscu Sadovei. În 2017, ar fi apărut primele nereguli în ceea ce priveşte numărul real de elevi înscrişi la Şcoala Damian.

"Am comparat datele noastre cu ce există prin cataloagele de la această şcoală şi am descoperit că există copii care nu frecventează cursurile, dar sunt înscrişi. Au băgat în acte copil de 7 ani coleg de clasă cu copil de 1 an. Te doare capul! Aveau CNP 0 şi asta înseamnă că nu au acte. Un copil de 7 ani şi 8 luni, coleg cu unul de 1 an şi 8 luni. Unde s-a mai văzut aşa ceva?", a declarat profesooara Cristina Gîrd, lider de sindicat Şcoala Gimnazială Sadova.

Dascălul mai spune că directorul şcolii ar fi făcut toate aceste ilegalităţi ca să nu-şi piardă postul. "Au inventat 27 de copii ca să nu-şi piardă personalitatea juridică, să spună că au suficienţi copii, să poată primi bani pentru salarii de la bugetul local, să poată să-şi păstreze funcţiile şi aşa mai departe. Au luat copii de la şcoala noastră şi i-au trecut la ei. Am făcut plângere în anul şcolar 2017 - 2018, dar până acum cercetările nu s-au finalizat. Aşa ni s-a spus", a mai declarat Cristina Gîrd.

Conducerea Şcolii Damian a refuzat să comenteze acuzaţiile aduse şi spune că aşteaptă finalul anchetelor. Primarul comunei Sadova susţine, însă, că acuzaţiile profesorilor sunt nefondate. "Eu ştiu că poliţiştii din Bechet au făcut verificări şi n-au găsit nereguli. Vedem ce spun şi procurorii", a declarat Emil Safta, primarul comunei Sadova.

Rezultatul anchetei în cazul Şcolii Damian îl aşteaptă şi conducerea Şcolii Damian.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, Magda Bădescu, a confirmat că procurorii instrumentează acest caz. Acuzaţiile celor 24 de dascăli din Sadova la adresa conducerii Şcolii Damian sunt fals, uz de fals, obţinere ilegală de fonduri şi deturnare de fonduri.