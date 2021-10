Soluţie disperată la UPU Craiova: tărgi băgate între paturi pentru ca pacienţii să aibă oxigen. Ce risc există

Pe zi ce trece, situaţia este tot mai dramatică la Craiova. Ambulanţele vin una după alta la Spitalul de Urgenţă şi aduc pacienţi din toată Oltenia, cei mai mulţi cu simptome de COVID-19, în stare critică. Cadrele medicale au ajuns în situaţia în care nu au mai avut unde să ducă pacienţii. În izolatorul Unităţii de Primiri Urgenţă, din cele 20 de paturi niciunul nu mai era disponibil, aşa încât conducerea spitalului a avut de ales între a lăsa oamenii pe holuri fără oxigen şi a apela la alte soluţii, disperate.

„Suntem copleşiţi. Am băgat tărgi sau canapele de consultaţie între paturile din izolator pentru a-i putea conecta şi pe pacienţii care nu mai aveau loc. Am reuşit până acum să le asigurăm tuturor necesarul de oxigen, dar vin cu forme severe şi nu mai avem locuri în ATI COVID chiar dacă în ultimele zile am crescut capacitatea acestei secţii. Dacă ne vin în continuare pacienţi va trebui să-i conectăm efectiv la tuburi de oxigen. Le vom pune măşti şi îi vom conecta direct la tuburile de oxigen. Altă soluţie nu avem. Aceasta este singura variantă pe care o mai avem", a declarat Laurenţiu Ivanovici, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

FOTO/ Ana Popescu

Cadrele medicale din spital se tem să nu se întâmple o tragedie din cauza consumului imens de oxigen. „Ne e frică să nu bubuie spitalul. Suntem disperaţi”, au declarat mai mulţi medici.

"Avem detectoare, ţinem ferestrele şi uşile deschise pentru a nu exista riscul de a se concentra oxigen în aceste spaţii. Există riscuri cu siguranţă, aşa cum există în acest moment în toate Unităţile de Primiri Urgenţă, da, există riscuri. Dar nu avem ce face, nu putem lăsa oamenii fără oxigen”, a mai spus Ivanovici.

Medicii din izolator spun că nu înţeleg de ce oamenii refuză vaccinarea, mai ales cei în vârstă. „Din cei 37 de pacienţi pe care îi avem, doar unul a făcut prima doză. Doar unul! Restul sunt nevaccinaţi. Nu înţelegem, chiar nu înţelegem de ce nu s-au protejat până acum", a declarat unul dintre aceştia.

FOTO / Ana Popescu

"În toate saloanele din izolator, în loc de doi pacienţi, noi avem 3. Ca să ajungem la patul unui pacient, la gura de oxigen, suntem nevoiţi să urcăm pur şi simplu pe patul de alături pentru că nu mai avem loc. Este cumplit ce trăim, cumplit”", a declarat un alt medic din UPU Craiova.

"