Sex în sala de tratament, furt de medicamente şi pacienţi lăsaţi de izbelişte. „E jale la Spitalul Filantropia”

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, se află în divorţ cu soţia sa, asistentă la Spitalul Filantropia Craiova, secţia hematologie. Acesta susţine că a ajuns să se despartă de femeia cu care îşi întemeiase o familie după ce a aflat că soţia îl înşela cu şeful său, asistentul Ionuţ Anghel.

Omul spune, însă, că în luna februarie a găsit în telefonul soţiei sale multe mesaje compromiţătoare.





„Toate mesajele şi le dădeau în timpul serviciului. Se ascundeau de colegi, aşteptau să rămână singuri şi se duceau în sala de tratament. Acolo se petreceau partidele de sex. El îi scria că o iubeşte, ea îi răspundea la fel, în fine lucrurile sunt clare. Când am găsit mesajele, am luat legătura cu soţia lui Ionuţ Anghel, aceasta este şi ea asistentă la hematologie, a spus că ştia că cei doi au o legătură încă din vara anului trecut, că a avertizat-o pe soţia mea să-i lase bărbatul în pace. Bineînţeles, şi-n faţa ei cei doi au negat. Doamna a zis că mie nu mi-a spus pentru că nu dorea să-mi distrugă căsnicia şi că ea nu l-a lăsat pentru că au un copil împreună", a mai povestit bărbatul.

„Lăsau baltă tratamentele ca să facă sex"

Soţul înşelat spune că pentru el lucrurile sunt clare, dar conducerea spitalului ar trebui să intervină şi să clarifice ce se întâmplă la secţia de hematologie.





„În ceea ce mă priveşte, îmi asum. Am greşit, nu sunt nici primul. nici ultimul bărbat înşelat. Asta e, am înaintat divorţ. Ce m-a intrigat, însă, este că lăsau baltă tratamentele ca să facă sex. Am regăsit asta în mesajele pe care şi le trimiteau. Este inuman. Dacă se duceau la un hotel, în orice în altă parte, asta era...dar nu într-un spital unde sunt bolnavi de cancer, cu leucemie, unde oamenii aşteaptă, săracii, să li se facă tratamentul la timp şi corect", a mai declarat soţul asistentei.

„Sustrăgeau medicamente cu plasa"

Acuzaţiile nu se opresc aici. „Am aflat şi că sustrăgeau medicamente cu plasa din secţie. U ltima dată, înainte de a ne despărţi, a venit acasă cu o plasă. Plină cu medicamente, cu seringi şi alte consumabile medicale. Am întrebat-o ce-i cu plasa aia la noi în casă şi a zis că trebuie să i-o ducă lui Ionuţ, că el i-a dat-o. Mi s-a părut foarte ciudată povestea încă de atunci. Am întrebat-o cum le-a scos din spital. A zis că nu ea le-a scos, ci şeful. Ulterior, m-am uitat să văd ce medicamente sunt. Este vorba despre medicamente care nu se găsesc în farmacii, unele sunt folosite în tratamentul pentru leucemie. Am sesizat Parchetul şi conducerea Spitalului Filantropia", a mai spus bărbatul.

„Am verificat dacă lipsesc medicamente"

Liviu Radu, managerul Spitalului Filantropia, a confirmat că soţul asistentei i-a povestit ce s-a întâmplat. „A venit la mine, mi-a spus ce probleme avea. I-am spus să facă o plângere. Înţeleg că este şi o anchetă penală. Şi noi am declanşat o anchetă internă şi aştept finalizarea cercetărilor. Despre suspiciunea că s-ar fi furat medicamente din spital, am făcut verificări. Nu lipseşte nimic. Din fişele pacienţilor internaţi la secţia de hematologie reiese că toate medicamentele le-au fost administrate" , a declarat Liviu Radu, managerul Spitalului Filantropia din Craiova.

Ionuţ Anghel, asistentul şef de la secţia de Hematologie a Spitalului de Hematologie, a fost acuzat în urmă cu aproape o săptămână că a încercat să violeze în cabinetul său o colegă. Femeia a făcut plângere şi a povestit că de un an de zile era hărţuită, ceruse în repetate rânduri transferul din această secţie, dar nimeni nu a băgat-o în seamă. După incident, asistentul acuzat a cerut să fie transferat pe o altă secţie până la finalizarea cercetărilor. El a declarat că este "nevinovat şi că totul este o înscenare".

Conform colegilor, Ionuţ Anghel este la a doua căsnicie. Şi fosta, dar şi actuala soţie sunt asistente medicale la aceeaşi sectie de hematologie.

După cele întâmplate, asistentul şef a intrat în concediu de odihnă.

„Mi se tot spunea că cei doi au o relaţie, dar eu nu am crezut. Am avut o discuţie cu amândoi, dar au negat. Ionuţ zicea că e o înscenare, a jurat chiar pe copilul lui că nu este adevărat ce se aude", a declarat bărbatul.