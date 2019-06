Culturi întregi distruse de ploi şi grindină în Dolj. „Când am ajuns pe câmp şi am văzut varza, mi-a venit rău. Sute de tone s-au pierdut... “

Localitatea doljeană Moţăţei este deja considerată ca fiind patria verzei. Aproape toţi localnicii au culturi cu această plantă legumicolă, iar când începe recoltarea, forfota pune stăpânire pe comună. Anul acesta, însă, oamenii sunt convinşi că nu va mai fi la fel.

"Am pierdut cantităţi uriaşe de varză, cei care am avut culturile la loc deschis, în câmp. Am avut grindină cât oul de prepeliţă, a plouat torenţial o săptâmână întreagă, a măturat totul în cale. Eu am pierdut cam 100 de tone de varză. n-o să mă aleg cu un leu", a declarat Alexandru Ciochin, fermier.

Şi alţi fermieri povestesc că trec prin aceeaşi situaţie. "Când am ajuns pe câmp şi am văzut varza, mi-a venit rău. Căpăţânile sunt negre, lovite, nu mai poţi scoate nimic din ele. Cele mici la fel, nu mai au şanse. Am pierdut cam un miliar, nu ştiu ce vom face", a declarat şi Răzvan Ciubotaru."Eu voi curăţa căpăţânile, nu mai rămâne nimic din ele, dar poate reuşesc să dau ceva pe la o cantină măcar cu 10 bani, să recuperez ceva, cât de puţin din pierdere", a spus Cătălin Dascălu.

Mulţi dintre agricultori, însă, au renunţat la culturi şi au băgat deja tractoarele pe câmp pentru a elibera suprafeţele de teren. "Scot toată varza, ce să mai fac? Văd dacă mai cultiv ceva în perioada asta, dacă nu pregătesc terenul pentru la anul. Să vedem atunci ce noroc vom avea", a declarat Vasile Puianu.

Agricultorii spun că vor sesiza Direcţia Agricolă Dolj şi vor cere să se găsească o soluţie pentru a fi şi ei despăgubiţi măcar cu o mică parte din pierderea suferită. Fermierii au spus că nu aveau culturile asigurate.

Autorităţile locale evaluează suprafeţele de teren afectate pentru a stabili exact ce pierderi s-au înregistrat.

