Cine sunt soţii care au înfiat-o pe fetiţa luată cu mascaţi din casa unde a crescut. „Sunt oameni care pot ajuta acest copil“

În luna aprilie, Curtea de Apel Craiova a hotărât ca fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă să fie dată spre adopţie unei familii care are dublă cetăţenie.

"Este vorba de o familie care are cetăţenie româno-americană şi locuieşte în Craiova când vine în ţară. Cei doi soţi nu au fost ei cei care au ales acest copil. Sunt manageri. Domnul e inginer, doamna e manager în domeniul medical, în Statele Unite. Sora domnului este psiholog, are o clinică, este doctor în psihologie, are o clinică în America, pentru a acorda asistenţă copiilor cu probleme speciale", a declarat procurorul Maria Piţurcă.