A cui este, de fapt, Dacia cu care a venit Selly la ultima probă de la Bac. „Maşina are dotări de limuzină”

Dacia cu care s-a afişat Selly în ultima zi de examen aparţine unui alt elev din Craiova care şi el a susţinut anul acesta Bacalaureatul. Mihnea Dinică a modificat Dacia 1300 care a aparţinut bunicului său şi a transformat-o într-o adevărată bijuterie.

„Maşina are dotări de limuzină. Se deschide cu comandă vocală, are interior de BMW, cu display şi buton de pornire în loc de cheie. Cu proiectul acestei Dacii, am reuşit sa intru la o facultate din Anglia", a declarat elevul luna trecută atunci când s-a hotărât să o vândă.