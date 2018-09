Visul unei tinere medic rezident: merge la Stanford să ajute România

GALERIE FOTO



Cu un parcurs de excepţie, Sevda Memet, una dintre cele mai bune eleve ale Constanţei, putea studia în orice şcoală din lume. A ales să rămână acasă şi să se înscrie la Medicină, la Universitatea Ovidius.

Rezidenţiatul l-a făcut tot aici, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei“ din Constanţa, dar în al doilea an de specializare în Hematologie-Oncologie şi Boli Rare, Sevda a fost cooptată în cel mai bun program de MBA (Master of Business Administration) din lume, la prestigioasa Stanford Graduate School of Business din Statele Unite ale Americii.

Tânăra în vârstă de 26 de ani se va perfecţiona astfel în administrarea afacerilor, într-un program inaugural denumit Knight-Hennessy, după numele fondatorilor: Phil Knight (creatorul Nike) şi John Hennessy (fostul preşedinte Stanford şi preşedintele Alphabet, compania ce deţine Google).

Au fost depuse 3.601 aplicaţii din toată lumea, iar Sevda Memet, medicul rezident român, este unul dintre cei 49 de bursieri aleşi în urma analizării candidaturilor. Criteriile de selecţie au fost: independenţa în gândire, calităţile de leadership, conştiinţă civică. Ex-ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm, absolvent al Universităţii Stanford, i-a trimis Sevdei o scrisoare de felicitare: „Este o realizare extraordinară să câştigi această bursă prestigioasă şi extrem de competitivă.“

Sevda a studiat la Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa, fiind laureată, printre altele, a concursurilor internaţionale NASA. Sora Sevdei este Elif Memet, o altă tânără excepţională, care a urmat Universitatea Columbia din SUA. În liceu, Elif a fost invitată de Administraţia Obama la Casa Albă, în urma câştigării unui concurs mondial de eseuri.

De ce România, de ce Constanţa?

Sevda Memet explică de ce a ales acest drum şi ce anume a determinat-o să îşi dorească să studieze în ţara ei, în oraşul ei. Ea se consideră inspirată şi norocoasă că a avut această opţiune care a dus-o către noi provocări.

„Am ales să studiez în România, deoarece mi-am dorit să practic medicina acasă, să îi tratez pe conaţionalii mei, pe cei apropiaţi, să încerc prin pregătirea mea în sistemul academic românesc să le ofer cele mai bune servicii medicale. Am ales să rămân la Constanţa, să urmez cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Ovidius, deoarece este una dintre şcolile de medicină cu o poziţie foarte bună în clasamentul naţional, judecând după mediile de la rezidenţiatul din ultimii ani. Am avut o bună inspiraţie, consider, deşi parcursul din liceu mă propunea pentru universităţi din străinătate, pentru că am întâlnit pe durata celor şase ani de Medicină profesori dedicaţi, ce mi-au devenit mentori. De la ei am învăţat multe din punct de vedere profesional, însă şi cum să manageriez relaţia pacient-medic din punct de vedere uman, ceea ce face adesea diferenţa dintre un doctor mediocru şi unul excepţional. Aşa cum afirmă unul din profesorii mei, medicina este o artă“, afirmă tânăra.

Oncologia, secţia cu pacienţi speciali

Sevda este departe de profilul tocilarei care nu are prieteni şi nu iese din casă. Reuşeşte să fie populară, să se bucure de viaţă şi să îmbine viaţa socială cu performanţa profesională. În carieră a făcut încă o alegere care ar mira la prima vedere: vrea să lucreze cu pacienţi bolnavi de cancer, dar nu numai.

„Eu sunt rezidentă în specialitatea Hematologie, în anul II la SCJU Constanţa, unde mă ocup de afecţiunile hematologice non-oncologice şi oncologice din această sferă, dar, de asemenea, în cadrul compartimentului tratăm şi boli rare, precum boala Fabry, Gaucher, Pompe. Pe mine mă atrage partea oncologică, căreia îmi şi dedic cea mai mare pondere a activităţii din spital. Este un domeniu extrem de larg, deschis către oportunităţi multiple de cercetare, inovaţie în materii de terapii, de o mare versatilitate clinică, însă mai este şi partea umană“, recunoaşte tânăra.

Sevda, în mijlocul echipei sale de la Spitalul Constanţa Sursa Facebook SM

Ea consideră pacienţii oncologici ca fiind oameni aparte, pentru că un astfel de diagnostic, dificil de acceptat, scoate la iveală ce e mai puternic în omul suferind: dorinţa de a lupta.

„Am avut onoarea să lucrez cu pacienţi de la care am învăţat lecţii de viaţă valoroase, precum forţa de a continua, dorinţa de a lăsa ceva în urmă, un zâmbet şi speranţa din ochi după o zi lungă de chimioterapie, demnitatea în faţa morţii. Acestea sunt experienţe pe care nu le-aş fi avut în niciun alt domeniu, este o specialitate care necesită o înaltă pregătire academică, deoarece fiecare caz este foarte complex, dar şi o tărie psihologică pentru a fi pilonul de care are nevoie pacientul pe durata tratamentului şi a evoluţiei bolii“, mărturiseşte ea.

De ce o fascinează oncologia

Din experienţa ei, tânăra doctoriţă a constatat că nu există o ecuaţie a îmbolnăvirii. Nu există boli, ci bolnavi - spune Sevda.

„Pe parte oncologică există anumiţi factori de risc, chiar şi câţiva factori demonstraţi, care duc la apariţia clonei maligne, însă în majoritatea cazurilor, totul se desfăşoară la nivel molecular, pe un teren genetic, mutaţii care determină neoplazia. Sunt eforturi susţinute şi o multitudine de proiecte de cercetare în comunitatea medico-ştiinţifică în a identifica astfel cât mai multe dintre aceste aberaţii genetice, pentru a le putea ataca ţintit cu terapia modernă. Pentru cele care au fost identificate şi s-au dezvoltat tratamente, rata de supravieţuire a crescut considerabil, având la ora actuală pacienţi în evidenţa secţiei noastre cu leucemie cronică de peste 15 ani, care îşi desfăşoară viaţa în condiţii normale. Deseori, deşi doi pacienţi au aceeaşi boală, evoluţia este diferită, ceea ce ne îndeamnă să credem că individualitatea genetică a fiecăruia joacă un rol foarte important“, detaliază tânăra specialistă.

Spitalul în care visează să lucreze

Spre binele pacienţilor, dar şi al echipelor medicale, Sevda visează la spitalul în care şi-ar dori să lucreze. Acesta ar avea condiţii comparabile cu marile centre oncologice de la nivel mondial: acces facil, eficient, timp minim pierdut între diagnostic şi tratament – aspect extrem de important pentru pacientul oncologic, un număr adecvat de personal medical, examene paraclinice de înaltă acurateţe şi performanţă tehnologică, terapii moderne şi o relaţie medic-pacient de un respect mutual. Cu ce va învăţa la Stanford, tânăra constănţeancă ştie că ar putea să dezvolte un astfel de spital.

Sevda, vizită în SUA Sursa Facebook Sevda Memet

„Îmi doresc ca după cei doi ani de masterat la Stanford, şi chiar din timpul studiilor acolo, să încep să lucrez la crearea unui centru oncologic avansat din punct de vedere tehnologic şi care să se bazeze pe concepte moderne, precum medicină integrată. Scopul este eficientizarea sistemului în sensul minimalizării timpului petrecut în spital de către pacient, prin fluidizarea investigaţiilor şi tratamentului, precum şi a accesului la testări genetice moderne, care să permită încadrarea pacientului cât mai profund şi să permită creşterea raţei de supravieţuire prin terapii ţintite şi specifice fiecărui individ. Consider că România, o ţară cu o economie emergentă, cu deschidere către investiţii şi idei inovative, este un teren propice pentru un astfel de spital, care ar contribui la dezvoltarea unui punct de referinţă în zonă pe parte oncologică, dar ar oferi şi training, şi locuri de muncă pentru tineri medici şi asistenţi, care ar rămâne acasă, iar noi am beneficia de pregătirea lor“, se gândeşte Sevda.

Ce lipseşte din spitalele româneşti?

Fiecare a simţit pe pielea sa ce lipseşte din spitalele româneşti. Fie că este vorba despre tratamentul pacienţilor, medical şi moral, fie despre resursele medicale, experienţele sunt de cele mai multe ori traumatizante.

Medicul rezident începe cu vestea bună: există speranţă, pentru că există oameni care să facă lucrurile altfel. „În primul rând, aş vrea să menţionez un aspect pozitiv, şi anume cel al capitalului uman. Pacienţii români beneficiază în domeniul sanitar de oameni extrem de talentaţi, profesionişti, dedicaţi. Eu vorbesc din experienţă proprie, având şansa să lucrez în compartimentul Hematologie, secţia Medicală 2 la SCJU Constanţa, în cadrul unei echipe de oameni extraordinari, care vin la muncă înaintea începerii programului, precum şi în weekend pentru a verifica pacienţii gravi, care petrec ore suplimentare pentru a judeca mai bine cazurile, care lucrează cu pasiune în scopul pacientului zi de zi. Cel mai important model mi-a fost îndrumătorul meu, prof. dr. Mihaela Ghinea, de la care am învăţat meserie şi de la care am preluat din valorile umane pe care le are în relaţia cu pacienţii şi colegii“, arată Sevda.

Dintre problemele constatate ca viitor specialist, ea remarcă deficitul de personal medical, dar şi suprapopularea spitalelor prin lipsa unor centre pentru cronici, centre de îngrijire paleativa în fiecare din marile zone urbane, în special. „Pe parte oncologică, pacienţii au acces la terapii moderne prin programe naţionale, însă îmbunătăţirea serviciilor medicale ar veni şi prin accesul facilitat la investigaţii genetice mai detaliate. Pentru acestea este nevoie de dotări speciale şi personal pregătit în acest scop în marile centre universitare cu tradiţie în domeniu“, subliniază ea.

Şcoala de la Stanford, atât de utilă pentru România

La Stanford, Sevda Memet se va perfecţiona în domeniul managementului instituţiilor sanitare şi în antreprenoriat. Va avea ca profesori academicieni reputaţi şi va avea acces la lideri mondiali în diferite domenii. Toate cunoştinţele dobândite vrea să le aplice acasă, în România. „Mi-am dorit enorm să urmez programul Knight-Hennessy, unde voi avea şansa să învăţ şi să aplic la întoarcerea acasă. Programul de MBA mă va pregăti excelent pentru a îmi deservi ţara şi pacienţii mai bine. Deocamdată mă concentrez pe planurile mele pentru următorii cinci ani, dorind să îmi dedic timpul şi eforturile acestui proiect. Am multă speranţă că voi putea să le ofer pacienţilor oncologici încă o alternativă pe lângă cele existenţe, în ţara şi chiar zona de Europa de Est. Voi explora de asemenea oportunităţi de cercetare şi perfecţionare, în calitate de clinician - atât în SUA, cât şi la întoarcerea în România“, mai spune tânăra.

Sevda se declară fascinată de domeniul imunoterapiei, un domeniu în care se desfăşoară proiecte revoluţionare pentru dezvoltarea unor noi terapii pentru cancer. „Sper ca pe parcursul carierei mele, de medic şi antreprenor, să reuşesc să ofer pacienţilor şansa la personal medical, investigaţii şi tratamente de top, care să le crească considerabil rata de supravieţuire“, declară dr. Sevda Memet.

Tragedia care a făcut-o mai puternică

Dorinţa de a face bine vine dintr-o tragedie personală care le-a marcat profund pe surorile Memet. În urmă cu 13 ani, când erau încă eleve, Sevda şi sora ei mai mică, Elif, şi-au pierdut tatăl, răpus la vârsta de 47 ani de un infarct miocardic. Rana este greu de închis, dar au transformat-o într-un legământ de a continua să-şi facă părinţii mândri.

„Am fost crescute în ultimii 13 ani doar de mama noastră şi de bunici. Cel mai important exemplu pentru noi a fost mama, care şi-a dedicat timpul şi toate resursele pentru a ne oferi cea mai înaltă educaţie, considerând că doar aşa putem atinge performanţa, ea însăşi fiind un exemplu de parcurs profesional de succes (n.r. - trezorier-şef al Trezoreriei Constanţa). De la tatăl meu, inginer şi antreprenor, am preluat dorinţa iniţiativei, a riscului, entuziasmul de a crea. Însă în ultimii ani, sora mea mi-a fost cel mai bun model şi cea care m-a impulsionat să îmi urmez visele. Consecvenţa în pregătirea academică, tăria de a lupta pentru valorile în care crede, caracterul deosebit, ambiţia de a se afirma, sunt doar câteva din calităţile pentru care o admir. Nu există mândrie mai mare pentru mine decât să pot spune că sunt sora lui Elif Memet“, spune Sevda Memet, tânăra doctoriţă care va reprezenta România la cel mai înalt nivel universitar.

Surorile-minune din Constanţa: Sevda studiază la Stanford, iar Elif la Columbia Sursa Facebook Sevda Memet

Pe aceeaşi temă:

Tânără din România, câştigătoare a unei burse MBA la prestigioasa universitate Stanford. Sevda Memet este medic rezident din Constanţa

Eleva din Constanţa la Casa Albă. Fragmente din eseul care i-a adus lui Elif Memet o invitaţie la Washington