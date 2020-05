VIDEO Momentul antologic în care piesa „Vama Veche“ s-a auzit pentru prima dată în Vama Veche. Martorii descriu acea noapte de vară din 1998

În seara de 7 august 1998, la Vama Veche, pe plajă, a avut primul concert al trupei Vama Veche.

„Pe vremea când în Vamă nu era nici măcar curent electric, fosta trupă Vama Veche a oferit un concert improvizat pe plajă, cântând din plăcere, fără sponsori şi cu nişte faruri de Tico ridicate pe cric pe post de lumini de scenă“, a scris comunitatea de Facebook Vama Veche.

Martorii acelui moment din noaptea de 7 august 1998 au rememorat acele clipe.

„Îmi aduc aminte cu drag de acel concert, de scena improvizată din boxpaleţi, de Tico-urile de la Bran şi de emoţia pe care o aveam filmând primul concert Vama Veche la Vama Veche pentru emisiunea Tentaţii la Tele7 abc“, a scris Andu Miron.

Cel care a postat pe Youtube filmarea, încă din 22 august 2009, este Puiu Moşneagu din Botoşani, un spectator care a avut inspiraţia să imortalizeze concertul de pe plajă.

„De 22 de ani mă întrebam cine a fost în spatele camerei VIP: Andu Miron - Felicitări! Am aşteptat 11 ani postarea ta pe YOUTUBE sau altundeva. Este oare pe undeva? Probabil e la altă calitate! Aş viziona-o cu multă plăcere! Nu am pretenţia că aş fi restituit sunetul şi imaginea "Vămii Vechi" într-un concert din acea vreme. Dar cred ca am reuşit să redau ceva, intuitiv şi emoţional, din acea fuziune care exista în Vama Vache între natură, artist şi spectator!“, spune Puiu, care are pe Youtube numele de utilizator moshutb.

„VamaVeche.ro începe campania #vecheavama. Până ne facem cu toţii bine vom posta clipuri video dragi din Vama anilor de glorie. Vrem să ne revedem cu toţii sănătoşi şi să bem o bere în vamă după ce se termină toate astea. Aşa că până atunci, te rugăm, #staiacasa“, a mai transmis Vama Veche.

Noaptea de august de pe plajă, când muzicienii au cântat cu picioarele în nisip, la lumina unor faruri de Tico, chiar dacă n-ai fost prezent la ea, este aşadar mai preţioasă decât concerte fastuoase de pe stadioane pline, cu scena grandioase şi jocuri de lumini orbitoare.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Frumuseţea stranie a litoralului pustiu. Imagini din Vama Veche, de 1 Mai, fără turişti